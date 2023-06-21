Квентін Тарантіно висловився про кінокритиків

Режисер Квентін Тарантіно. Фото: Google

Американський режисер Квентін Тарантіно відверто поділився своєю думкою про сучасних кінокритиків. Лауреат премій "Оскар" і "Золотий глобус" за найкращий сценарій вважає, що вони не мають ідентичності.

Про це повідомляє видання World of Reel.

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Тарантіно про кінокритиків

На думку 60-річного режисера, зараз важливими є назви сайтів, а не імена журналістів, які пишуть матеріали на тему кіно.

"Сьогодні я не знаю нікого з кінокритиків. У цьому винен я чи вони? Залишилися лише назви сайтів — CinemaBlend, Deadline. Мені кажуть, що хороші критики залишилися, а я завжди без частки сарказму перепитую, кого саме вони мають на увазі. Мені називають Манолу Даргіс із The New York Times і кажуть, що вона чудова. Але ніхто не може мені відповісти, коли я питаю про три її улюблені та ненависні фільми останніх років. Тому що їм байдуже", — заявив Тарантіно.

Тарантіно зауважив, що особисто не має нічого проти Даргіс, але раніше він знав стиль та смаки критика. А зараз, за його словами, настала сумна реальність, де голос Маноли Даргіс не здається йому настільки важливим, щоб він вважав саме її думку про "Скандальний щоденник" або чергові "Трансформери".

Тарантіно підсумував, що якщо він побачить статтю The New York Times, то прочитає текст, але на цьому все.

Режисер Квентін Тарантіно. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка та акторка Дженніфер Лопес підтримала свого чоловіка, кінозірку Бена Аффлека на прем'єрі супергеройського фільму "Флеш". Також ми розповідали, що колишня дружина Джонні Деппа, Ембер Герд, слідом за ним повертається в кіно.