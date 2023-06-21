Квентин Тарантино высказался о кинокритиках

Режиссер Квентин Тарантино. Фото: Google

Американский режиссер Квентин Тарантино откровенно поделился своим мнением о современных кинокритиках. Лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус" за лучший сценарий считает, что у них нет идентичности.

Об этом сообщает издание World of Reel.

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По мнению 60-летнего режиссера, сейчас важны названия сайтов, а не имена журналистов, пишущих материалы на тему кино.

"Сегодня я не знаю никого из кинокритиков. В этом виноват я или они? Остались только названия сайтов — CinemaBlend, Deadline. Мне говорят, что хорошие критики остались, а я всегда без доли сарказма переспрашиваю, кого именно они подразумевают. Мне называют Манолу Даргис из The New York Times и говорят, что она замечательная. Но никто не может мне ответить, когда я спрашиваю о трех ее любимых и ненавистных фильмах последних лет. Потому что им безразлично", — заявил Тарантино.

Тарантино отметил, что лично не имеет ничего против Даргис, но раньше он знал стиль и вкусы критика. А сейчас, по его словам, наступила печальная реальность, где голос Манолы Даргис не кажется ему столь важным, чтобы он считал именно ее мнение о "Скандальном дневнике" или очередных "Трансформерах".

Тарантино подытожил, что если он увидит статью The New York Times, то прочтет текст, но на этом все.

Режиссер Квентин Тарантино. Фото: Google

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