Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Квентин Тарантино высказался о кинокритиках arrow

Квентин Тарантино высказался о кинокритиках

21 июня 2023 09:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Квентин Тарантино высказался о кинокритиках
Режиссер Квентин Тарантино. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американский режиссер Квентин Тарантино откровенно поделился своим мнением о современных кинокритиках. Лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус" за лучший сценарий считает, что у них нет идентичности.

Об этом сообщает издание World of Reel.

Читайте также:

Тарантино о кинокритиках

По мнению 60-летнего режиссера, сейчас важны названия сайтов, а не имена журналистов, пишущих материалы на тему кино.

"Сегодня я не знаю никого из кинокритиков. В этом виноват я или они? Остались только названия сайтов — CinemaBlend, Deadline. Мне говорят, что хорошие критики остались, а я всегда без доли сарказма переспрашиваю, кого именно они подразумевают. Мне называют Манолу Даргис из The New York Times и говорят, что она замечательная. Но никто не может мне ответить, когда я спрашиваю о трех ее любимых и ненавистных фильмах последних лет. Потому что им безразлично", — заявил Тарантино.

Тарантино отметил, что лично не имеет ничего против Даргис, но раньше он знал стиль и вкусы критика. А сейчас, по его словам, наступила печальная реальность, где голос Манолы Даргис не кажется ему столь важным, чтобы он считал именно ее мнение о "Скандальном дневнике" или очередных "Трансформерах".

Тарантино подытожил, что если он увидит статью The New York Times, то прочтет текст, но на этом все.

Режиссер Квентин Тарантино. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что певица и актриса Дженнифер Лопес поддержала своего мужа кинозвезду Бена Аффлека на премьере супергеройского фильма "Флэш". Также мы рассказывали, что бывшая жена Джонни Деппа, Эмбер Херд, вслед за ним возвращается в кино.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас