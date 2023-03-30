Билеты на "Евровидение-2023" для украинцев со скидкой: кто может получить и что нужно сделать

Продажа билетов на "Евровидение-2023"

Накануне правительство Великобритании объявило, что бесплатно предоставит украинским переселенцам 3000 билетов на песенный конкурс "Евровидение-2023". Впрочем, оказалось, что украинцы смогут получить скидку. Для этого нужно отправить заявку.

Об этом сообщает один из организаторов "Евровидения-2023" Суспільне.

Подробности

Победители розыгрыша смогут приобрести до двух билетов по цене 20 фунтов стерлингов (900 гривен). Розыгрыш продлится до 16:00 четверга, 6 апреля. Частично оплаченные билеты доступны на все девять шоу, включая генеральные репетиции, полуфиналы и гранд-финал "Евровидения-2023", которое стартует уже 9 мая в английском Ливерпуле.

Заявку на получение билетов могут подать украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома и живут в Великобритании через программы Homes for Ukraine Scheme, Ukraine Family Scheme и Ukraine Extension Scheme.

Чтобы подать заявку нужно заполнить форму на сайте gov.uk, указав свое имя, адрес электронной почты и название шоу (одного или нескольких), на которое вы хотите получить билеты путем розыгрыша. Участникам также нужно будет загрузить свою фотографию или сканированную копию биометрического вида на жительство. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что в розыгрыше принимают участие только люди, имеющие право на получение этих билетов.

Победители розыгрыша получат электронное письмо от Ticketmaster с подтверждением выигрыша. После этого у них будет 48 часов в покупку до двух билетов. Чтобы приобрести билеты, нужно иметь аккаунт на сайте.

Отметим, что билеты на все девять шоу "Евровидение-2023" в Ливерпуле раскупили всего за 90 минут. Билеты на гранд-финал были от 80 до 380 фунтов стерлингов (от 3500 до 16850 грн), на полуфиналы — от 30 до 290 фунтов стерлингов (ориентировочно от 1330 до 12800 грн).

Напомним, ранее мы писали, что украинцы впервые выбирают жюри на "Евровидение": кто из звезд в списке и где голосовать. Также мы рассказывали, что Евровидение-2023 обнародовало культурные проекты на конкурсе: будут Джамала и украинские соловьи.