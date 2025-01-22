Квиткова показала стройный животик - фото

Украинская блогерша Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Популярная блогерша Даша Квиткова вместе с сыном Львом отдыхает на Доминикане. Девушка показала стройное тело в бикини.

Соответствующие кадры она опубликовала в Instagram.

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Блогерша Даша Квиткова поделилась фото с отпуска. Девушка позирует перед зеркалом в бикини черного цвета. Инфлюенсер продемонстрировала поклонникам свое загорелое и тренированное тело со стальным прессом.

В отпуске звезда не пользуется косметикой и сделала нюдовый маникюр.

Даша Квиткова на Доминикане. Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, супермодель Эмили Ратаковски разделась для новой рекламной кампании белья ко Дню Святого Валентина от Intimissimi. Также актриса Ксения Мишина похвасталась стальным прессом в розовом бикини на отдыхе в Таиланде.