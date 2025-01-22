Квиткова показала стройный животик - фото

Квиткова блеснула загорелым телом в бикини — фото
Популярная блогерша Даша Квиткова вместе с сыном Львом отдыхает на Доминикане. Девушка показала стройное тело в бикини.
Соответствующие кадры она опубликовала в Instagram.
Квиткова похвасталась стройной фигурой
Блогерша Даша Квиткова поделилась фото с отпуска. Девушка позирует перед зеркалом в бикини черного цвета. Инфлюенсер продемонстрировала поклонникам свое загорелое и тренированное тело со стальным прессом.
В отпуске звезда не пользуется косметикой и сделала нюдовый маникюр.
Напомним, супермодель Эмили Ратаковски разделась для новой рекламной кампании белья ко Дню Святого Валентина от Intimissimi. Также актриса Ксения Мишина похвасталась стальным прессом в розовом бикини на отдыхе в Таиланде.
Читайте Новини.LIVE!