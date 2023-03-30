Лана Дель Рей планирует свадьбу с бойфрендом, с которым встречается всего несколько месяцев
На прошлой неделе американская певица Лана Дель Рей представила новый альбом новый альбом Did You Know That's a Tunnel Under Ocean Blvd. Новый жизненный этап звезда решила подкрепить и планировкой свадьбы.
Об этом со ссылкой на оцепление Ланы Дель Рей сообщает издание Billboard.
-
Водителей в Одесчины предупреждают о спецтехнике на дорогах в порты, границы и соседние области
-
Россиянка набила тату с Медведчуком и признается ему в любви
-
Во Львове осудили мужчину, который переодевался в женщину и развращал девушек в школе
-
Экс-лидер группы "Тартак", защищающий Украину в рядах ВСУ, опубликовал трогательное стихотворение
-
Запорожскую АЭС невозможно защитить, — председатель МАГАТЭ Гросси
-
На Одесской таможне нашли незаконное оборудование для изготовления сигарет
-
Си Цзиньпин готовит Китай к войне, - Foreign Affairs
-
"Не удается заставить украинцев страдать": скабеева устроила истерику в эфире "россии 1"
-
По столичным улицам разрешат ехать быстрее: на каких улицах в Киеве будет действовать нововведение
-
Алина Паш откровенно высказалась об отношениях с группой Kalush Orchestra после громкого скандала
Подробности
Певица обручилась с музыкантом Эваном Виникером, с которым она начала встречаться несколько месяцев назад. Звездная пара редко вместе появляется на светских мероприятиях и пытается сохранять свою личную жизнь в тайне.
Как сообщает источник издания, Виникер помогал певице с записью ее новой пластинки. Также 37-летнюю Лану и 40-летнего Эвана видели вместе в прошлом году на фестивале Malibu Chili Cook-Off. В марте появились слухи о помолвке певицы: во время церемонии Billboard Women In Music Awards на ее руке заметили кольцо с бриллиантом.
Эван Виникер, помимо музыкальной карьеры, также является управляющим партнером агентства по подбору талантов Range Media и часто общается с артистами. Сама певица новости о помолвке не прокомментировала.
Для артистки это уже не первое предложение руки и сердца: ранее Лана Дель Рэй была обручена кантри-певцом Клейтоном Джонсоном, с которым она познакомилась в 2020 году через приложение для знакомств. В том же году Клейтон сделал предложение Лане, но до свадьбы не дошло. Кроме того, в 2014 году певица была обручена с певцом Барри Джеймсом О'Ниллом.
Напомним, ранее мы писали, что племянница принцессы Дианы, леди Амелия Спенсер, вышла замуж. Также мы рассказывали, что представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная-2023", модель Виктория Апанасенко из города Чернигов, вышла замуж.