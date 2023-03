Лана Дель Рей планирует свадьбу с бойфрендом, с которым встречается всего несколько месяцев

Американская певица Лана Дель Рей

На прошлой неделе американская певица Лана Дель Рей представила новый альбом новый альбом Did You Know That's a Tunnel Under Ocean Blvd. Новый жизненный этап звезда решила подкрепить и планировкой свадьбы.

Об этом со ссылкой на оцепление Ланы Дель Рей сообщает издание Billboard.

Подробности

Певица обручилась с музыкантом Эваном Виникером, с которым она начала встречаться несколько месяцев назад. Звездная пара редко вместе появляется на светских мероприятиях и пытается сохранять свою личную жизнь в тайне.

Как сообщает источник издания, Виникер помогал певице с записью ее новой пластинки. Также 37-летнюю Лану и 40-летнего Эвана видели вместе в прошлом году на фестивале Malibu Chili Cook-Off. В марте появились слухи о помолвке певицы: во время церемонии Billboard Women In Music Awards на ее руке заметили кольцо с бриллиантом.

Эван Виникер, помимо музыкальной карьеры, также является управляющим партнером агентства по подбору талантов Range Media и часто общается с артистами. Сама певица новости о помолвке не прокомментировала.

Эван Виникер

Для артистки это уже не первое предложение руки и сердца: ранее Лана Дель Рэй была обручена кантри-певцом Клейтоном Джонсоном, с которым она познакомилась в 2020 году через приложение для знакомств. В том же году Клейтон сделал предложение Лане, но до свадьбы не дошло. Кроме того, в 2014 году певица была обручена с певцом Барри Джеймсом О'Ниллом.

Напомним, ранее мы писали, что племянница принцессы Дианы, леди Амелия Спенсер, вышла замуж. Также мы рассказывали, что представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная-2023", модель Виктория Апанасенко из города Чернигов, вышла замуж.