Лана Дель Рей у мінісукні заспівала на роялі

Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/lanadelreybr/

Співачка Лана Дель Рей завжди відрізнялася чуттєвими виступами. Її концерт у Італії теж запам'ятається її прихильникам надовго.

Про це пише Daily Mail.

Чуттєвий виступ

Співачка Лана Дель Рей виступила під час музичного фестивалю Prima Estate. Зірка у мінісукні заспівала свої хіти, один з яких виконала, сидячі на роялі. Для вечора артистка обрала коротку сукню з глибоким декольте. Доповнила образ обідком та туфлями на високих підборах.

Цей виступ порадував її шанувальників, і вони позитивно прокоментували його у Твіттер, на відміну від слухачів які були на виступі Лани на фестивалі Гластонбері. Тоді артистка запізнилась на 30 хвилин, змушуючи чекати фанатів до 23:00. Все через її складну зачіску. Після того, як зірка вийшла на сцену, вона покликала свого стиліста, яка мала закінчити її яскравий образ.

Цього року в рамках промо свого нового альбому Did You Know That's a Tunnel Under Ocean Blvd Лана завітала на фестиваль MITA. Це був перший сольний виступ американської співачки Лани Дель Рей за три роки. Багатьох шанувальників артистка здивувала образом Мерилін Монро.

Нагадаємо, Лана Дель Рей планує весілля з бойфрендом, з яким зустрічається лише кілька місяців.

