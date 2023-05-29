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Лана Дель Рей в образі Мерилін Монро відіграла перший за три роки концерт

29 травня 2023 08:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Лана Дель Рей в образі Мерилін Монро відіграла перший за три роки концерт
Співачка Лана Дель Рей. Фото: Instagram/lanadelreybr
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) відбувся перший сольний виступ американської співачки Лани Дель Рей за понад ніж три роки. Багатьох шанувальників артистка здивувала своїм образом.

Про це повідомляє видання AS USA.

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 В рамках промо свого нового альбому Did You Know That's a Tunnel Under Ocean Blvd Лана завітала на фестиваль MITA. 37-річна зірка вийшла на сцену у чорній блузці та спідниці, доповнивши образ одразу двома ременями, золотими сережками та кількома браслетами. Також на ній була перука, покладена в стилі культової голлівудської акторки Мерилін Монро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

У самому розпалі концерту Лана відволіклася, щоб знайти свій електронний пристрій для паління. Вона попросила фанатів допомогти їй знайти вейп. Втім, коли виявилося, що пристрій надто далеко, Дель Рей епатажно промовила "До біса!" і продовжила співати.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лана Дель Рей планує весілля з бойфрендом, з яким зустрічається лише кілька місяців. Також ми розповідали, що американська співачка Біллі Айліш дала відсіч хейтерам, яким не подобається її новий стиль одягу.

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