Лана Дель Рей в образі Мерилін Монро відіграла перший за три роки концерт

Співачка Лана Дель Рей. Фото: Instagram/lanadelreybr

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) відбувся перший сольний виступ американської співачки Лани Дель Рей за понад ніж три роки. Багатьох шанувальників артистка здивувала своїм образом.

Про це повідомляє видання AS USA.

Виступ у Бразилії

В рамках промо свого нового альбому Did You Know That's a Tunnel Under Ocean Blvd Лана завітала на фестиваль MITA. 37-річна зірка вийшла на сцену у чорній блузці та спідниці, доповнивши образ одразу двома ременями, золотими сережками та кількома браслетами. Також на ній була перука, покладена в стилі культової голлівудської акторки Мерилін Монро.

У самому розпалі концерту Лана відволіклася, щоб знайти свій електронний пристрій для паління. Вона попросила фанатів допомогти їй знайти вейп. Втім, коли виявилося, що пристрій надто далеко, Дель Рей епатажно промовила "До біса!" і продовжила співати.

