Лана Дель Рэй в мини-платье спела на рояле

Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/lanadelreybr/

Певица Лана Дель Рэй всегда отличалась чувственными выступлениями. Ее концерт в Италии тоже запомнится ее поклонникам надолго.

Об этом пишет Daily Mail.

Чувственное выступление

Певица Лана Дель Рэй выступила на музыкальном фестивале Prima Estate. Звезда в мини-платье спела свои хиты, один из которых исполнила, сидя на рояле. Для вечера артистка выбрала короткое платье с глубоким декольте. Дополнила образ ободком и туфлями на высоком каблуке.

Это выступление порадовало ее поклонников, и они положительно прокомментировали его в Твиттер, в отличие от слушателей, которые были на выступлении Ланы на фестивале Гластонбери. Тогда артистка опоздала на 30 минут, заставляя ждать фанатов до 23:00. Все из-за сложной прически артистки. После того, как звезда вышла на сцену, она позвала своего стилиста, которая должна была закончить ее яркий образ.

В этом году в рамках промо своего нового альбома Did You Know That's a Tunnel Under Ocean Blvd Лана посетила фестиваль MITA. Это было первым сольным выступлением американской певицы Ланы Дель Рэй за три года. Многих поклонников артистка удивила образом Мэрилин Монро.

Напомним, Лана Дель Рэй планирует свадьбу с бойфрендом, с которым встречается несколько месяцев.

