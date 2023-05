Лана Дель Рей в образе Мэрилин Монро отыграла первый за три года концерт

Певица Лана Дель Рей. Фото: Instagram/lanadelreybr

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялось первое сольное выступление американской певицы Ланы Дель Рей за более чем за три года. Многих поклонников артистка удивила своим образом.

Выступление в Бразилии

В рамках промо своего нового альбома Did You Know That's Tunnel Under Ocean Blvd Лана посетила фестиваль MITA. 37-летняя звезда вышла на сцену в черной блузке и юбке, дополнив образ сразу двумя ремнями, золотыми серьгами и несколькими браслетами. Также на ней был парик, уложенный в стиле культовой голливудской актрисы Мэрилин Монро.

В самом разгаре концерта Лана отвлеклась, чтобы найти свое электронное устройство для курения. Она попросила фанатов помочь ей найти вейп. Впрочем, когда оказалось, что устройство слишком далеко, Дель Рэй эпатажно проговорила "К черту!" и продолжила петь.

