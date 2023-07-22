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Лану Дель Рей підловили у кафе під час роботи офіціанткою

22 липня 2023 09:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Лану Дель Рей підловили у кафе під час роботи офіціанткою
Співачка Лана Дель Рей. Фото: instagram.com/lanitadreyy/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Лана Дель Рей здивувала своїх шанувальників, коли її помітили у формі офіціантки в Waffle House в Алабамі. 38-річну співачку бачили, коли вона розливала каву та приймала замовлення.

Про це пише Daily Mail.

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Лана була одягнена в синю уніформу компанії, мала жовтий бейдж з іменем, і стояла за стійкою. Також бачили, як вона спілкувалася з кількома дуже здивованими клієнтами, перш ніж мило позувати для фотографій із нетерплячими шанувальниками в ресторані. Фанати поспішили в соціальні мережі поділитися своїм шоком від побаченного.

 

У Твіттері один фанат написав: "Працівник місяця Waffle House: Лана Дель Рей".

Інші шанувальники припустили, що вона, можливо, зніматиме музичне відео.

"Я була великою шанувальницею Лани Дель Рей більше десяти років, тому сьогоднішня зустріч з нею була справді божевільною", — розповіла одна з клієнток.

Попри те, що Лана є надзвичайно успішною світовою зіркою з дев’ятьма студійними альбомами, у своєму повсякденному житті Лана тримається відсторонено і не присутня в соціальних мережах.

У минулому вона також розповідала, як їй подобається шукати іншу роботу, а також музику. 38-річна Дель Рей є однією з найуспішніших співачок за останні 10 років, з п’ятьма альбомами номер один в Австралїї, а її статок оцінюється в понад 40 мільйонів доларів.

"Іноді мене відводило дуже далеко від музики, до інших можливостей роботи, які взагалі не мають нічого спільного з мистецтвом. Я дуже гнучка, я зрозуміла, що, якщо ви слідкуєте за тим, що вас цікавить, ви в кінці станете найкреативнішим у цій галузі", — сказала вона Variety у 2021 році.

Нагадаємо, Лана Дель Рей планує весілля з бойфрендом, з яким зустрічається лише кілька місяців.

Раніше стало відомо, що співачка Біллі Айліш дала відсіч хейтерам, яким не подобається її новий стиль одягу.

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