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Лану Дель Рэй подловили в кафе во время работы официанткой

22 июля 2023 09:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Лану Дель Рэй подловили в кафе во время работы официанткой
Певица Лана Дель Рэй. Фото: instagram.com/lanitadreyy/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Лана Дель Рэй удивила своих поклонников, когда ее заметили в форме официантки в Waffle House в Алабаме. 38-летнюю певицу видели, когда она разливала кофе и принимала заказ.

Об этом пишет Daily Mail.

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Лана была одета в синюю униформу компании, имела желтый бейдж с именем и стояла за стойкой. Также видели, как она общалась с несколькими удивленными клиентами, прежде чем мило позировала для фотографий с нетерпеливым поклонником в ресторане. Фанаты поспешили в социальные сети поделиться своим шоком от увиденного.

 

В Твиттере один фанат написал: "Работник месяца в Waffle House: Лана Дель Рэй".

Другие поклонники предположили, что она может снимать музыкальное видео.

"Я была большой поклонницей Ланы Дель Рэй больше десяти лет, поэтому сегодняшняя встреча с ней была поистине безумной", — рассказала одна из клиенток.

Несмотря на то, что Лана является успешной мировой звездой с девятью студийными альбомами, в своей повседневной жизни она держится отстраненно и не присутствует в социальных сетях.

В прошлом она тоже рассказывала, как ей нравится искать другую работу, а также музыку. 38-летняя Дель Рэй является одной из самых успешных певиц за последние 10 лет, с пятью альбомами номер один в Австралии, а ее состояние оценивается более чем в 40 миллионов долларов.

"Иногда меня отводило очень далеко от музыки, к другим возможностям работы, которые вообще не имеют ничего общего с искусством. Я очень гибкая, я поняла, что если вы следите за тем, что интересует вас, вы в конце станете самым креативным в этой области", — она сказала Variety в 2021 году.

Напомним, Лана Дель Рэй планирует свадьбу с бойфрендом, с которым встречается всего несколько месяцев.

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