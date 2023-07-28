Латыш Маркус Рива спел на украинском и презентовал новый клип

Певец Маркус Рива. Фото: Instagram/markusriva

Не только украинские музыканты записывают новые песни (или перезаписывают русскоязычные хиты) на государственном языке. Иностранные звезды также выражают поддержку нашей стране на украинском языке. Пятница — день премьер у исполнителей. Свою новую композицию именно на украинском языке представил латвийский певец Маркус Рива.

Клип на новый трек появился на его YouTube канале.

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"Сегодня я хочу представить вам мой новый релиз поддержки MADE in UA. Именно на украинском языке. Я и народ Латвии всегда с вами", — прокомментировал премьеру 36-летний Маркус.

В клипе на динамическую композицию Рива позирует на камеру в компании пушистой киски. Почти без акцента исполнитель поет о любви и половинке из Украины.

Репостом сториз в соцсетях релиз песни Маркуса поддержали певицы Светлана Лобода, Мята, шоумен Геннадий Витер и другие. Первыми свои лайки и комментарии оставили хореограф-постановщик Руслан Махов, певец Роман Скорпион и другие звездные подписчики Ривы.

Напомним, ранее мы писали, что певец Вадим Олейник сообщил, кому принадлежат права на композицию "Девочка Оля", которую накануне перепел Владимир Дантес.

Также мы рассказывали, что народный артист Украины Павел Зибров представил новый гимн любви, посвященный разобщенным сердцам.