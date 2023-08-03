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Лауреатка премії "Оскар" підтвердила аб'юз з боку реперки Lizzo

3 серпня 2023 10:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Лауреатка премії "Оскар" підтвердила аб'юз з боку реперки Lizzo
Американська реперка Lizzo. Фото: Instagram/lizzobeeating
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В американському шоу-бізнесі набирає обертів скандал навколо реперки Lizzo. Троє її колишніх танцівниць подали позов до суду проти зірки. Вони звинуватили співачку в примусовій участі у непристойних заходах, погрозах звільнення,  домаганнях і створенні ворожої робочої атмосфери. За дівчат заступилась номінантка на премію "Оскар", режисерка Софія Налі Еллісон, яка також попрацювала деякий час зі скандальною співачкою.

Відповідні публікації з’явились в Twitter Софії. 

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Скандал навколо Lizzo

Еллісон мала знімати документальний фільм про Lizzo 2019 року. Проте лише через два тижні після початку роботи режисерка покинула проєкт. Причиною стало неповажне ставлення реперки до неї. 

Софія зізналася, що в колективі співачки була токсична атмосфера. Режисерку образила поведінка Lizzo, яка використовувала газлайтинг. Це форма психологічної маніпуляції, метою якої є змусити жертву сумніватися в адекватності свого сприйняття навколишньої дійсності, ставлячи під сумнів власну пам'ять та розсудливість.

"Я була свідком того, яка зарозуміла, зациклена на собі і недобра Lizzo. Я не була захищена і була кинута у неприємну ситуацію майже без підтримки. Моє нутро сказало мені бігти настільки швидко, як я тільки можу. Дуже вдячна, що почула свій голос", — зізналась Еллісон.

Зізнання режисерки про Lizzo. Скриншот: Twiiter/SophiaNAllison

Нагадаємо, раніше ми писали, що ще одна жінка звинуватила лідера гурту Rammstein у домаганнях та побитті. Також ми розповідали, що з французького режисера Люка Бессона зняли звинувачення у зґвалтуванні актриси.

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