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Ще одна жінка звинуватила лідера гурту Rammstein у домаганнях та побитті

25 липня 2023 07:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ще одна жінка звинуватила лідера гурту Rammstein у домаганнях та побитті
Музикант Тіль Ліндеманн. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В Німеччині триває кримінальне розслідування щодо фронтмена гурту Rammstein Тілля Ліндеманна. Музиканта підозрюють у сексуалізованому насильстві в декількох випадках. Тіллю може загрожувати до 10 років ув'язнення. Втім, термін може змінитися. Бо на 60-річного артиста подала позов ще одна жінка.

Про це повідомляє видання ORF.

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Рокер-гвалтівник

Громадянка Австрії, на ім'я Беата стверджує, що музикант грубо притис її обличчям до ліжка і сильно вдарив її по сідницях під час одного з гастрольних турів Rammstein. За словами жінки, це сталося на вечірці, куди її запросила представниця артиста за його дорученням. Вона порадила Беаті вдягтися сексуально і прийти на зустріч із Ліндеманном в найкращому вигляді. 

"Якщо візьмеш з собою якихось хлопчиків, одразу вилетиш", — додала, за словами Беати, представниця Ліндеманна, росіянка Олена Макєєва, проти якої також заведено справу..

Інцидент стався у готельному номері артиста. Ліндеманн зустрів дівчат в одному рушнику. Він заявив Беаті, що хоче зайнятися з нею інтимом. Після відмови музикант кинув її на ліжко і вдарив так сильно, що на сідниці дівчини залишилися відбитки його рук.

"Я не знаю, скільки часу це тривало. Можливо, 30 секунд, можливо дві хвилини. Потім я встала, і в мене сильно запаморочилося в голові від удару об ліжко. Я одна і жінок, які зазнали сексуального насильства з боку Тілля Ліндеманна, оскільки він торкався мене, хоча я цього не хотіла. Те, що він займає становище рок-зірки, не означає, що може робити з молодими жінками все, що захоче. Так не піде. І тому я хочу все розповісти, адже це сталося зі мною", — розповіла Беата.

Жінка не планує йти до суду. Ліндеманн та його адвокати поки що не прокоментували нові звинувачення.

Одна з вечірок Тілля Ліндеманна. Фото: Google

Раніше ми писали, що Rammstein може припинити своє існування через Ліндеманна. Також ми розповідали, що з режисера Люка Бессона зняли звинувачення у зґвалтуванні актриси.

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