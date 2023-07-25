Ще одна жінка звинуватила лідера гурту Rammstein у домаганнях та побитті
В Німеччині триває кримінальне розслідування щодо фронтмена гурту Rammstein Тілля Ліндеманна. Музиканта підозрюють у сексуалізованому насильстві в декількох випадках. Тіллю може загрожувати до 10 років ув'язнення. Втім, термін може змінитися. Бо на 60-річного артиста подала позов ще одна жінка.
Про це повідомляє видання ORF.
Рокер-гвалтівник
Громадянка Австрії, на ім'я Беата стверджує, що музикант грубо притис її обличчям до ліжка і сильно вдарив її по сідницях під час одного з гастрольних турів Rammstein. За словами жінки, це сталося на вечірці, куди її запросила представниця артиста за його дорученням. Вона порадила Беаті вдягтися сексуально і прийти на зустріч із Ліндеманном в найкращому вигляді.
"Якщо візьмеш з собою якихось хлопчиків, одразу вилетиш", — додала, за словами Беати, представниця Ліндеманна, росіянка Олена Макєєва, проти якої також заведено справу..
Інцидент стався у готельному номері артиста. Ліндеманн зустрів дівчат в одному рушнику. Він заявив Беаті, що хоче зайнятися з нею інтимом. Після відмови музикант кинув її на ліжко і вдарив так сильно, що на сідниці дівчини залишилися відбитки його рук.
"Я не знаю, скільки часу це тривало. Можливо, 30 секунд, можливо дві хвилини. Потім я встала, і в мене сильно запаморочилося в голові від удару об ліжко. Я одна і жінок, які зазнали сексуального насильства з боку Тілля Ліндеманна, оскільки він торкався мене, хоча я цього не хотіла. Те, що він займає становище рок-зірки, не означає, що може робити з молодими жінками все, що захоче. Так не піде. І тому я хочу все розповісти, адже це сталося зі мною", — розповіла Беата.
Жінка не планує йти до суду. Ліндеманн та його адвокати поки що не прокоментували нові звинувачення.
Раніше ми писали, що Rammstein може припинити своє існування через Ліндеманна. Також ми розповідали, що з режисера Люка Бессона зняли звинувачення у зґвалтуванні актриси.