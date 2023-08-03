Лауреатка премии "Оскар" подтвердила абьюз со стороны рэперши Lizzo

Американская рэперша Lizzo. Фото: Instagram/lizzobeeating

В американском шоу-бизнесе набирает обороты скандал вокруг рэперши Lizzo. Трое ее бывших танцовщиц подали иск в суд против звезды. Они обвинили певицу в принудительном участии в непристойных мероприятиях, угрозах увольнения, притязаниях и создании враждебной рабочей атмосферы. За девушек вступилась номинантка на премию "Оскар", режиссер София Нали Эллисон, которая также поработала некоторое время со скандальной певицей.

Соответствующие публикации появились в Twitter Софии.

Читайте также:

Скандал вокруг Lizzo

Эллисон должна была снимать документальный фильм о Lizzo в 2019 году. Однако лишьчерез две недели после начала работы режиссер покинула проект. Причиной стало неуважительное отношение рэперши к ней.

София призналась, что в коллективе певицы была токсичная атмосфера. Режиссера обидело поведение Lizzo, которая использовала газлайтинг. Это форма психологической манипуляции, целью которой является заставить жертву сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности, подвергая сомнению собственную память и здравомыслие.

"Я была свидетелем того, как высокомерная, зацикленная на себе и недобрая Lizzo. Я не была защищена и была брошена в неприятную ситуацию почти без поддержки. Мое нутро сказало мне бежать настолько быстро, как я только могу. Очень благодарна, что услышала свой голос", — призналась Эллисон.

Признание режиссера о Lizzo. Скриншот: Twiiter/SophiaNAllison

Напомним, ранее мы писали, что еще одна женщина обвинила лидера группы Rammstein в притязаниях и избиениях. Также мы рассказывали, что с французского режиссера Люка Бессона сняли обвинения в изнасиловании актрисы.