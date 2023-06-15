Новий ведучий шоу "Хто зверху", який замінив Притулу, розповів про кастинг

Блогер та телеведучий Богдан Шелудяк. Фото: Instagram/novy_channel

Напередодні стало відомо, що новим ведучим популярного ігрового телешоу "Хто зверху" став 31-річний блогер, актор Богдан Шелудяк, більш відомий в соцмережах як Буше. Він замінив волонтера та громадського діяча Сергія Притулу, який вів програму багато років. Богдан розповів про кастинг та перші враження.

Про це повідомляє "Новий канал", на якому виходить програма.

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Подробиці

За словами Богдана, йому зателефонували та запропонували прийти на кастинг "Хто зверху". Сказали, що в цьому сезоні планують змінювати ведучих кожної програми. Через тиждень після кастингу Шелудяку подзвонили й вже остаточно запропонували бути ведучим "Хто зверху".

"Коли їхав на кастинг, то дивився випуск "Хто зверху", щоб згадати собі, що там, за чим і як. Мені попередньо скидали сценарій, я його читав, щоб бути в контексті. Але прям шпаргалки я собі не писав, бо це виглядало б тупо, це б навпаки збивало. Я просто вийшов і там те сказав, там те. Був собою", — розповів Богдан.

Леся Нікітюк, яка вела шоу з Сергієм Притулою, та Богдан Шелудяк давно дружать. Вони познайомилися в спільній компанії. Новий ведучий розповів, що спілкування проходить легко та приємно.

"З Лесею класно працювати. Мені подобається її гумор, її безпосередність. В мене теж є такі риси характеру", — підсумував Шелудяк.

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