Еле ходит и говорит — у украинского телеведущего нашли опасное заболевание
У Богдана Шелудяка, известного также как Богдан Буше, обнаружили редкое заболевание нервной системы "синдром Гийена-Барре". 31-летний телеведущий и актер находится в больнице, куда его привезли из-за сильной слабости, нарушения речи и других пугающих симптомов.
О своем диагнозе и состоянии Богдан рассказал в Instagram.
Случай 1 на 100 тысяч
Богдан Шелудяк появился в сторис с плохими новостями. Вчера ему установили неутешительный диагноз "синдром Гийена-Барре" — его иммунная система атакует отдельные участки периферической нервной системы. В большинстве случаев болезнь излечима, но у 30% взрослых резидуальная слабость сохраняется примерно три года.
Синдром характеризуется острым началом и прогрессированием. На раннем этапе возникает слабость, которая появляется в ногах и затем распространяется по телу вверх. Мышечная слабость постепенно нарастает, могут проявляться такие симптомы, как потеря чувствительности, вегетативные нарушения, такие как аритмия, недержание мочи, запоры, перепады АД и т.д.
При отсутствии лечения возникает нарушение глотания, поражает также дыхательные мышцы, что делает необходимым применение искусственной вентиляции легких.
Богдан опубликовал видео, в котором рассказал, как важно следить за своим здоровьем, ведь никогда не ожидаешь, что с тобой может произойти что-нибудь ужасное. Ведущий еле разговаривал и путал слова.
"Вчера мне подтвердили диагноз "синдром Гийена-Барре". В большинстве случаев он излечим, но пока мой иммунитет убивает мою нервную систему, постепенно меня парализуя. Да, я тоже в а*уе, потому что случай 1/100.000, а это лишний раз доказывает, что я еще тот везунчик, несите лотерейный билет", — написал под видео Богдан.
Он также показал в сторис, что находится в больнице и ему ставят капельницы, однако пока они не помогают. Но, по крайней мере, состояние Шелудяка не ухудшается.
Напомним, тяжелобольный Оззи Осборн ссорится с женой из-за Великобритании.
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