Чуть не сгорела от стыда: Ким Кардашьян подвели латексные штаны во время конференции
Бизнесвумен Ким Кардашьян вспомнила, как надела латексные штаны на конференцию iConnections. Модный выбор звезды оказался неудачным, и стал причиной конфуза.
Об этом пишет Daily Mail.
Неудачный модный образ
В новом выпуске телешоу The Kardashians, появившемся на платформе Hulu, Ким поделилась подробностями конфуза. 42-летняя знаменитость рассказала о неловком моменте, который состоялся во время мероприятия. Тогда для публичного выступления она надела укороченный топ, штаны, сапоги на шпильке и длинный жакет. По словам Кардашьян, в середине конференции она почувствовала дискомфорт в зоне ягодиц.
После окончания конференции телезвезда отправилась в туалет и увидела, что материал на штанах треснул.
"Сидя на сцене, я чувствовала, что что-то не то со мной происходит. Я сгорала из стыда", — поделилась она.
Напомним, Эмили Ратаковски не удержала пышный бюст во время грандиозного шоу.
Ранее Сальма Хаек показала, как выглядит без макияжа.