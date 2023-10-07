Чуть не сгорела от стыда: Ким Кардашьян подвели латексные штаны во время конференции

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Бизнесвумен Ким Кардашьян вспомнила, как надела латексные штаны на конференцию iConnections. Модный выбор звезды оказался неудачным, и стал причиной конфуза.

Об этом пишет Daily Mail.

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В новом выпуске телешоу The Kardashians, появившемся на платформе Hulu, Ким поделилась подробностями конфуза. 42-летняя знаменитость рассказала о неловком моменте, который состоялся во время мероприятия. Тогда для публичного выступления она надела укороченный топ, штаны, сапоги на шпильке и длинный жакет. По словам Кардашьян, в середине конференции она почувствовала дискомфорт в зоне ягодиц.

Ким Кардашьян. Фото: Hulu

Ким Кардашьян. Фото: Hulu

После окончания конференции телезвезда отправилась в туалет и увидела, что материал на штанах треснул.

"Сидя на сцене, я чувствовала, что что-то не то со мной происходит. Я сгорала из стыда", — поделилась она.

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