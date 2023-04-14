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Леди Гага получила должность в кабинете президента США Байдена: кто составил ей компанию

14 апреля 2023 10:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Леди Гага получила должность в кабинете президента США Байдена: кто составил ей компанию
Певица Леди Гага на инаугурации президента США Джо Байдена. Фото: США Today/Robert Deutsch
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Президент США Джо Байден назначил американскую певицу и актрису Леди Гагу (настоящее имя — Стефани Джоан Анджелина Джерманотта) сопредседателем президентского комитета по культуре и искусству.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

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В документе говорится, что у Стефани Джоанн Анджелины Джерманотты 13 премий "Грэмми". Она была включена в список сотни самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time. Певица активно занимается благотворительностью, а также участвует в общественных кампаниях. Нередко Гага поддерживала Байдена в рамках его предвыборной кампании.

Членами этого же Комитета также была назначена актриса Дженнифер Гарнер, соавтор сериала "Друзья" Марта Кауффмана и другие знаменитостей. Они будут консультировать президента США по культурной политике.

Комитет по культуре и искусству был создан в 1982 году. Он дает президенту США и главам американских ведомств рекомендации по вопросам политики в сфере культуры.

Президент США Джо Байден и певица Леди Гага во время одного из мероприятий. Фото: Page Six

Напомним, накануне Леди Гага отметила день рождения: как суперзвезда изменилась за 37 лет. Также мы рассказывали, что папарацци подловили Леди Гагу в образе Харли Квин во время съемок второй части "Джокера".

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