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Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

28 березня 2023 06:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Як змінилась Леді Гага за 37 років
Співачка та акторка Леді Гага
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

28 березня американська співачка та акторка Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта, яка більш відома як Леді Гага, святкує день народження. Суперзірці виповнилось 37 років. За свою успішну кар’єру вона здивувала мільйони шанувальників різними образами. Змінювалась і сама артистка. 

Новини.LIVE покаже трансформацію Леді Гаги. 

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Дитинство

Майбутня зірка народилась на Мангеттені, в американському мегаполісі Нью-Йорк у католицькій сім'ї італійського і франко-канадського походження. У чотири роки Гага почала грати на фортепіано, після того, як її матір зауважила, що вона має вирости "культурною жінкою".

З 11-річного віку почала відвідувати дівчачу католицьку приватну школу Жіночого монастиря священного серця, де в той час також навчалися сестри Гілтон і Керолайн Кеннеді.

Леді Гага тінейджерка

У 15-річному віці виступала з гуртами Mackin Pulsifer і SGBand в центрі Нью-Йорку. Під впливом інших учасників вирішила спробувати робити щось провокаційне в стилі андеґраундного рок-н-ролу. Вона з'являлася в бікіні та панчохах в блискітках, підпалювала лак для волосся і лякала публіку. 

"На мені були леопардові принти, зачіска як в Емі Вайнхауз. Я співала і грала на фортепіано, а у волоссі в мене були орхідеї", — згадувала той період майбутня зірка. 

Її батько був шокований звісткою про те, що дочка відвідує клуби, в яких деякі відвідувачі вживали наркотики. Кілька місяців він уникав дивитися їй в очі. 

2006 року зірка познайомилась з музичним продюсером Робом Фюзарі. Він почав співпрацювати з Гагою, яка щодня навідувалася до нього в Нью-Джерсі, аби записувати новий матеріал. Фюзарі був першою людиною, яка назвала співачку "Леді Гагою", що було запозичено з пісні Radio Ga Ga гурту Queen. Ну а 2008 року про виконавицю дізнався весь світ. Розглянемо, як змінювалась Леді Гага упродовж своєї кар’єри. 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Нагадаємо, раніше ми писали, що папараці підловили Леді Гагу в образі Харлі Квінн під час зйомок другої частини "Джокера". Також ми розповідали, що Леді Гага кинулась на допомогу фотографу на доріжці "Оскар-2023": той шокував співачку реакцією.

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