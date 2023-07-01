Легенда української сцени втратила слух після благодійного концерту

Музикант Юрко Юрченко. Фото: facebook.com/YurcashFriendClub

Зірка 1990 років, лідер гурту "Yurcash" Юрко Юрченко, потрапив до лікарні. Під час благодійного концерту у артиста зник слух.

Про це сам музикант розповів у своєму Facebook.

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Інтенсивна терапія на стаціонарі

Юрко Юрченко повідомив, що під час концерту йому стало зле. Артист опинився у лікарні, де тепер відновлює слух.

"Бетховен 2.0. На благодійному концерті в Києві для "Сталевих жінок Азову" майже повністю втратив слух (аж невдобно, шо не на нулі, там і погірше і поголосніше бувало) Такий собі прикольчик для професійного музиканта", — розповів Юрко Юрченко.

За словами зірки, серед імовірних причин його поганого самопочуття: перевтома, акубаротравма, наслідки минулих "прильотів".

"Всі найближчі концерти і важливі поїздки відмінив. І шумить і гуде, тріщить, як порваний динамік. Від різкого співу пташки шугаюсь наче від постріла. Та й в тональність не попадаю", — поділився співак і додав. — "Інтенсивна терапія на стаціонарі, тому вірю в позитивний прогноз лікування і в наших крутих ескулапів, що загнали мене сюди силоміць і бережно вливають мені в вуха і в вени "вітамінки"!".

Нагадаємо, співачку Мадонну виписали з лікарні та відвезли до апартаментів у Нью-Йорку. Там вона перебуватиме до повного відновлення.

Нагадаємо, один із родичів Мадонни розповів британському таблоїду, що сім’я титулованої співачки не очікувала, що їй стане зле, і готувалася до гіршого.