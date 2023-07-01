Легенда украинской сцены потеряла слух после благотворительного концерта

Музыкант Юрий Юрченко. Фото: facebook.com/YurcashFriendClub

Звезда 1990-х, лидер группы "Yurcash" Юрко Юрченко, попал в больницу. Во время благотворительного концерта у артиста пропал слух.

Об этом сам музыкант рассказал в своем Facebook.

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Интенсивная терапия на стационаре

Юрко Юрченко сообщил, что во время концерта ему стало плохо. Артист оказался в больнице, где теперь восстанавливает слух.

"Бетховен 2.0. На благотворительном концерте в Киеве для "Стальных женщин Азову" почти полностью потерял слух (аж неудобно, что не на нуле, там и хуже и погромче бывало) Такой себе прикольчик для профессионального музыканта", — рассказал Юрко Юрченко.

По словам звезды, среди вероятных причин его плохого самочувствия: переутомление, акубаротравма, последствия прошедших "прилетов".

"Все ближайшие концерты и важные поездки отменил. И шумит и гудит, трещит, как порванный динамик. От резкого пения птички вздрагиваю словно от выстрела. Да и в тональность не попадаю", — поделился певец и добавил. — "Интенсивная терапия на стационаре, поэтому верю в положительный прогноз лечения и у наших крутых эскулапов, загнавших меня сюда насильно и бережно вливающих мне в уши и в вены "витаминки"!".

Напомним, певицу Мадонну выписали из больницы и отвезли в апартаменты в Нью-Йорке. Там она будет находиться до полного восстановления.

Напомним, один из родственников Мадонны рассказал британскому таблоиду, что семья титулованной певицы не ожидала, что ей станет плохо, и готовилась к худшему.