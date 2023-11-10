Легендарна Катрін Деньов відкрила різдвяний сезон

Легендарна Катрін Денев відкрила різдвяний сезон
Французька акторка Катрін Денев відкрила святковий сезон у Парижі. Легендарна зірка кіно перерізала стрічку на різдвяних вітринах відомого універмагу.
Про це пише Daily Mail.
Катрін Денев готується до Різдва
Магазин цього року був оздоблений незвичним декором: ляльковими чайками та совами, зробленими з паперу, також майоріли на вітринах списки бажань.
"Це дуже поетична ідея", — сказала Денев про вітрини магазину.
Європейські бізнесмени вступають у важливий сезон, розпродажу зимових колекцій. Цей час непростий, оскільки зростання вартості життя скоротило витрати на моду та аксесуари.
80-річна Денев сказала, що не починала ще планувати святкову відпустку, яку зазвичай проводить у селі з родиною.
"Я нічого не готувала — зараз тільки листопад", — сказала Денев Reuters, додавши, що вона зберігає великі коробки з прикрасами для своєї ялинки, які сягають стелі.
Щодо святкових страв, Денев сказала, що найкраще "дотримуватися класики", включаючи фуа-гра та каштани.
Акторка пригадала, як з трьома сестрами в дитинстві чекала відкриття подарунків і одного разу з подивом отримала в подарунок маленький рожевий письмовий стіл.
"Це було чудово", — сказала Денев.
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