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Легендарна Катрін Денев відкрила різдвяний сезон

10 листопада 2023 11:16
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Легендарна Катрін Деньов відкрила різдвяний сезон
Акторка Катрін Денев. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Французька акторка Катрін Денев відкрила святковий сезон у Парижі. Легендарна зірка кіно перерізала стрічку на різдвяних вітринах відомого універмагу.

Про це пише Daily Mail.

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Магазин цього року був оздоблений незвичним декором: ляльковими чайками та совами, зробленими з паперу, також майоріли на вітринах списки бажань.

"Це дуже поетична ідея", — сказала Денев про вітрини магазину.

 

Акторка Катрін Денев. Фото: Reuters
Акторка Катрін Денев. Фото: Reuters

 

Акторка Катрін Денев. Фото: Reuters
Акторка Катрін Денев. Фото: Reuters

 

Акторка Катрін Денев. Фото: Reuters
Акторка Катрін Денев. Фото: Reuters

Європейські бізнесмени вступають у важливий сезон, розпродажу зимових колекцій. Цей час непростий, оскільки зростання вартості життя скоротило витрати на моду та аксесуари.

80-річна Денев сказала, що не починала ще планувати святкову відпустку, яку зазвичай проводить у селі з родиною.

"Я нічого не готувала — зараз тільки листопад", — сказала Денев Reuters, додавши, що вона зберігає великі коробки з прикрасами для своєї ялинки, які сягають стелі.

Щодо святкових страв, Денев сказала, що найкраще "дотримуватися класики", включаючи фуа-гра та каштани.

Акторка пригадала, як з трьома сестрами в дитинстві чекала відкриття подарунків і одного разу з подивом отримала в подарунок маленький рожевий письмовий стіл.

"Це було чудово", — сказала Денев.

Нагадаємо, модель Тіна Кунакі знялася для нової колекції купальників. Зірка розробила лінійку спільно з брендом Haight.

Раніше одна з найбажаніших жінок світу знялась у відвертій рекламі ювелірних прикрас.

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