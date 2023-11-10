Легендарная Катрин Деньов открыла рождественский сезон

Легендарная Катрин Денев открыла рождественский сезон
Французская актриса Катрин Денев открыла праздничный сезон в Париже. Легендарная звезда кино перерезала ленту на рождественских витринах известного универмага.
Об этом пишет Daily Mail.
Катрин Денев готовится к Рождеству
Магазин в этом году был украшен необычным декором: кукольными чайками и совами, сделанными из бумаги, также были замечены в витринах списки желаний.
"Это очень поэтичная идея", — сказала Денев о витринах магазина.
Европейские бизнесмены вступают в важный сезон, распродажи зимних коллекций. Это время непростое, поскольку рост стоимости жизни сократил затраты на моду и аксессуары.
80-летняя Денев сказала, что не начинала еще планировать празднечный отпуск, который обычно проводит в деревне с семьей.
"Я ничего не готовила — сейчас только ноябрь", — сказала Денев Reuters, добавив, что она хранит большие коробки с украшениями для своей елки, достигающие потолка.
Что касается праздничных блюд, Денев сказала, что лучше всего "придерживаться классики", включая фуа-игра и каштаны.
Актриса вспомнила, как с тремя сестрами в детстве ждала открытия подарков и однажды с удивлением получила в подарок маленький розовый стол.
"Это было здорово", — сказала Денев.
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