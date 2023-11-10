Легендарная Катрин Деньов открыла рождественский сезон

Актриса Катрин Денев. Фото: Reuters

Французская актриса Катрин Денев открыла праздничный сезон в Париже. Легендарная звезда кино перерезала ленту на рождественских витринах известного универмага.

Об этом пишет Daily Mail.

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Магазин в этом году был украшен необычным декором: кукольными чайками и совами, сделанными из бумаги, также были замечены в витринах списки желаний.

"Это очень поэтичная идея", — сказала Денев о витринах магазина.

Актриса Катрин Денев. Фото: Reuters

Актриса Катрин Денев. Фото: Reuters

Актриса Катрин Денев. Фото: Reuters

Европейские бизнесмены вступают в важный сезон, распродажи зимних коллекций. Это время непростое, поскольку рост стоимости жизни сократил затраты на моду и аксессуары.

80-летняя Денев сказала, что не начинала еще планировать празднечный отпуск, который обычно проводит в деревне с семьей.

"Я ничего не готовила — сейчас только ноябрь", — сказала Денев Reuters, добавив, что она хранит большие коробки с украшениями для своей елки, достигающие потолка.

Что касается праздничных блюд, Денев сказала, что лучше всего "придерживаться классики", включая фуа-игра и каштаны.

Актриса вспомнила, как с тремя сестрами в детстве ждала открытия подарков и однажды с удивлением получила в подарок маленький розовый стол.

"Это было здорово", — сказала Денев.

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