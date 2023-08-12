Легендарні Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд та інші супермоделі розділили обкладинку Vogue
Супермоделі Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Кріссі Терлінгтон та Лінда Євангеліста знялись для обкладинки американського та британського Vogue. Красуні представлені як "найвеличніші в історії".
Про це йдеться у Vogue.
Легенди моди
Моделі позували для фотографа Рафаеля Паваротті. Також зірки розповіли про своє яскраве минуле.
"Я походжу з сильної лінії темношкірих ямайських жінок. Якщо щось було не так, я говорила", — пригадує Кемпбелл.
Модель Лінда Євангеліста також обговорила Сальму Гайєк, яка заміжня за її колишнім Франсуа-Анрі Піно. Від Піно у Лінди є син, 16-річний Огюстен.
Виявляється, Лінда та Сальма добре ладнають.
"Сальма сіла в літак з дочкою, прилетіла сюди і приготувала вечерю на День подяки. Вона запитала, чого я хочу. Я замовила її мексиканську курку з трюфельною картоплею. Вона провела день на кухні і сама готувала. Без допомоги. Наприкінці їй допомогли діти. Вона приготувала бенкет", — пригадала Лінда.
Раніше 57-річна Сінді Кроуфорд відтворила культову рекламу своєї юності.
Нагадаємо, донька Гайді Клум активно будує кар'єру моделі, як і її легендарна мама. Цього разу дівчина знялась у сімейній відвертій фотосесії.