Легендарні Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд та інші супермоделі розділили обкладинку Vogue

Моделі Наомі Кемпбелл та Сінді Кроуфорд. Фото: Vogue

Супермоделі Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Кріссі Терлінгтон та Лінда Євангеліста знялись для обкладинки американського та британського Vogue. Красуні представлені як "найвеличніші в історії".

Про це йдеться у Vogue.

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Моделі позували для фотографа Рафаеля Паваротті. Також зірки розповіли про своє яскраве минуле.

"Я походжу з сильної лінії темношкірих ямайських жінок. Якщо щось було не так, я говорила", — пригадує Кемпбелл.

Моделі Наомі Кемпбелл, Кріссі Терлігнтон, Лінда Євагнеліста та Сінді Кроуфорд. Фото: Vogue

Моделі Наомі Кемпбелл, Кріссі Терлігнтон, Лінда Євагнеліста та Сінді Кроуфорд. Фото: Vogue

Моделі Наомі Кемпбелл, Лінда Євагнеліста. Фото: Vogue

Моделі Кріссі Терлігнтон та Сінді Кроуфорд. Фото: Vogue

Модель Сінді Кроуфорд. Фото: Vogue

Моделі Наомі Кемпбелл, Кріссі Терлігнтон, Лінда Євагнеліста та Сінді Кроуфорд. Фото: Vogue

Модель, Кріссі Терлігнтон. Фото: Vogue

Моделі Наомі Кемпбелл та Кріссі Терлігнтон. Фото: Vogue

Модель Наомі Кемпбелл Фото: Vogue

Моделі Лінда Євагнеліста та Сінді Кроуфорд. Фото: Vogue

Модель Лінда Євангеліста також обговорила Сальму Гайєк, яка заміжня за її колишнім Франсуа-Анрі Піно. Від Піно у Лінди є син, 16-річний Огюстен.

Виявляється, Лінда та Сальма добре ладнають.

"Сальма сіла в літак з дочкою, прилетіла сюди і приготувала вечерю на День подяки. Вона запитала, чого я хочу. Я замовила її мексиканську курку з трюфельною картоплею. Вона провела день на кухні і сама готувала. Без допомоги. Наприкінці їй допомогли діти. Вона приготувала бенкет", — пригадала Лінда.

Раніше 57-річна Сінді Кроуфорд відтворила культову рекламу своєї юності.

Нагадаємо, донька Гайді Клум активно будує кар'єру моделі, як і її легендарна мама. Цього разу дівчина знялась у сімейній відвертій фотосесії.