Легендарные Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и другие супермодели разделили обложку Vogue
Супермодели Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Крисси Терлингтон и Линда Евангелиста снялись для обложки американского и британского Vogue. Красавицы представлены как "величайшие в истории".
Об этом говорится в Vogue.
Легенды моды
Модели позировали для фотографа Рафаэля Паваротти. Также звезды рассказали о своем ярком прошлом.
"Я происхожу из сильной линии темнокожих ямайских женщин. Если что-то было не так, я говорила", — вспоминает Кэмпбелл.
Модель Линда Евангелиста также обсудила Сальму Гайек, которая замужем за ее бывшим Франсуа-Анри Пино. От Пино у Линды есть сын, 16-летний Огюстен.
Оказывается, Линда и Сальма хорошо ладят.
"Сальма села в самолет с дочерью, прилетела сюда и приготовила ужин на День благодарения. Она спросила, чего я хочу. Я заказала ее мексиканскую курицу с трюфельным картофелем. Она провела день на кухне и сама готовила. Без помощи. В конце ей помогли дети. Она приготовила пир", — вспомнила Линда.
Ранее 57-летняя Синди Кроуфорд воспроизвела культовую рекламу своей юности.
Напомним, дочь Хайди Клум активно строит карьеру модели, как ее легендарная мама. В этот раз девушка снялась в семейной откровенной фотосессии.