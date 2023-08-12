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Легендарные Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и другие супермодели разделили обложку Vogue

12 августа 2023 09:14
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Легендарные Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и другие супермодели разделили обложку Vogue
Модели Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд. Фото: Vogue
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Супермодели Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Крисси Терлингтон и Линда Евангелиста снялись для обложки американского и британского Vogue. Красавицы представлены как "величайшие в истории".

Об этом говорится в Vogue.

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Модели позировали для фотографа Рафаэля Паваротти. Также звезды рассказали о своем ярком прошлом.

"Я происхожу из сильной линии темнокожих ямайских женщин. Если что-то было не так, я говорила", — вспоминает Кэмпбелл.

 

Модели Наоми Кэмпбелл, Крисси Терлигнтон, Линда Евгнелиста и Синди Кроуфорд. Фото: Vogue

 

Модели Наоми Кэмпбелл, Крисси Терлигнтон, Линда Евгнелиста и Синди Кроуфорд. Фото: Vogue

 

Модели Наоми Кэмпбелл, Линда Евгнелиста. Фото: Vogue

 

Модели Крисси Терлигнтон и Синди Кроуфорд. Фото: Vogue

 

Модель Синди Кроуфорд. Фото: Vogue

 

Модели Наоми Кэмпбелл, Крисси Терлигнтон, Линда Евгнелиста и Синди Кроуфорд. Фото: Vogue

 

Модель, Крисси Терлигнтон. Фото: Vogue

 

Модели Наоми Кэмпбелл и Крисси Терлигнтон. Фото: Vogue

 

Модель Наоми Кэмпбелл Фото: Vogue

 

Модели Линда Евгнелиста и Синди Кроуфорд. Фото: Vogue

Модель Линда Евангелиста также обсудила Сальму Гайек, которая замужем за ее бывшим Франсуа-Анри Пино. От Пино у Линды есть сын, 16-летний Огюстен.

Оказывается, Линда и Сальма хорошо ладят.

"Сальма села в самолет с дочерью, прилетела сюда и приготовила ужин на День благодарения. Она спросила, чего я хочу. Я заказала ее мексиканскую курицу с трюфельным картофелем. Она провела день на кухне и сама готовила. Без помощи. В конце ей помогли дети. Она приготовила пир", — вспомнила Линда.

Ранее 57-летняя Синди Кроуфорд воспроизвела культовую рекламу своей юности.

Напомним, дочь Хайди Клум активно строит карьеру модели, как ее легендарная мама. В этот раз девушка снялась в семейной откровенной фотосессии.

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