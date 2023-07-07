Легендарні "Рятувальниці Малібу" приголомшили фігурою у білизні від Кардаш'ян

Акторки Кармен Електра та Дженні Маккарті. Фото: instagram.com/SKIMS/

Акторки серіалу "Рятувальники Малібу" Кармен Електра та Дженні Маккарті знялись у рекламі бренду спіднього марки SKIMS. У відвертій промокампанії бренду раніше позувала зірка реалтіті-шоу Кім Кардаш’ян, яка є її спізасновницею.

Фото та відео кампанії з'явились на сторінці SKIMS в Instagram.

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Привіт з 1990 років

51-річна Кармен Електра та 50-річна Дженні Маккарті позували у бікіні нюдового кольору. Акторки спокусливо на камеру мили авто.

"Я дуже рада бути частиною цієї кампанії. Енергетика на зйомках неймовірна, особливо, коли знімаєшся поряд з Кармен, яка виглядає приголомшливо. Я почуваюся наче повернулася у 1990 роки, коли нам було так весело", — прокоментувала фотосесію Дженніфер Маккарті.

Акторка Дженні Маккарті. Фото: instagram.com/SKIMS/

Акторкп Кармен Електра. Фото: instagram.com/SKIMS/

Акторки Кармен Електра та Дженні Маккарті. Фото: instagram.com/SKIMS/

Кармен Електра тримається у гарній фізичній формі завдяки жорсткій дієті та секретам краси, яким вірна вже 20 років. Хоча акторці часто дорікають зловживанням пластичною хірургією.

"Давайте чесно. Ми в Голлівуді, і коли я розповіла правду, багато хто був шокований, що жінки лягають під ніж. У моєму випадку я можу сказати, що не робила пластичних операцій, а своєю красою завдячую дисципліні та догляду. Це працює!", — сказала Електра і закликала не засуджувати жінок за їхній вибір розпоряджатися власною зовнішністю.

Розпочати бізнес з дизайну спіднього SKIMS Кім Кардаш’ян змусила проблема з вибором білизни. Зірка не могла підібрати спіднє під тон своєї оливкової шкіри. Зірка вклала у бренд більшість своїх заощаджень. Також Кім є обличчям марки.

У 2022 році Каньє Вест розкритикував бренд колишньої дружини за надмірну сексуальну рекламу.

Нагадаємо, у 2023 році сестра Кім Кардаш'ян Кайлі посіла 38 місце у рейтингу найбагатших жінок, маючи $680 мільйонів. Кім випередила молодшу сестру, піднявшись на 21 місце зі статком у $1.2 мільярди.

Раніше оприлюднили список акторок, які заробляють найбільше. Цього року перше місце посіла "Білявка у законі" Різ Візерспун.