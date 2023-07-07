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Легендарные "Спасательницы Малибу" ошеломили фигурой в белье от Кардашьян

7 июля 2023 18:41
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Легендарные "Спасательницы Малибу" ошеломили фигурой в белье от Кардашьян
Актрисы Кармен Электра и Дженни Маккарти. Фото: instagram.com/SKIMS/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актрисы сериала "Спасатели Малибу" Кармен Электра и Дженни Маккарти снялись в рекламе бренда нижнего белья марки SKIMS. В откровенной промокампании бренда ранее позировала звезда реалтити-шоу Ким Кардашьян, которая является ее соосновательницей.

Фото и видео кампании появились на странице SKIMS в Instagram.

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51-летняя Кармен Электра и 50-летняя Дженни Маккарти позировали в бикини нюдового цвета. Актрисы соблазнительно на камеру мыли авто.

"Я очень рада быть частью этой кампании. Энергетика на съемках невероятная, особенно, когда снимаешься рядом с Кармен, которая выглядит потрясающе. Я чувствую себя словно вернулась в 1990 годы, когда нам было так весело", — прокомментировала фотосессию Дженнифер Маккарти.

 

Актриса Дженни Маккарти. Фото: instagram.com/SKIMS/

 

Актриса Кармен Электра. Фото: instagram.com/SKIMS/

 

Актрисы Кармен Электра и Дженни Маккарти. Фото: instagram.com/SKIMS/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кармен Электра держится в прекрасной физической форме благодаря жесткой диете и секретам красоты, которым верна уже 20 лет. Хотя актрису часто упрекают в злоупотреблении пластической хирургией.

"Давайте честно. Мы в Голливуде, и когда я рассказала правду, многие были шокированы, что женщины ложатся под нож. В моем случае я могу сказать, что не делала пластических операций, а своей красотой обязана дисциплине и уходу за собой. Это работает!", — сказала Электра и призвала не осуждать женщин за их выбор распоряжаться собственной внешностью.

Начать бизнес SKIMS Ким Кардашьян заставила проблема с выбором белья. Звезда не могла подобрать его в тон своей оливковой коже. Звезда вложила в бренд большинство своих сбережений. Также Ким является лицом марки.

В 2022 году Канье Уэст раскритиковал бренд бывшей супруги за чрезмерную сексуальную рекламу.

Напомним, в 2023 году сестра Ким Кардашьян Кайли заняла 38 место в рейтинге самых богатых женщин, имея $680 миллионов. Ким опередила младшую сестру, поднявшись на 21 место с состоянием в $1.2 миллиарда.

Ранее обнародовали список актрис с самой большой зарплатой. В этом году первое место заняла "Блондинка в законе" Риз Уизерспун.

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