Легендарный костюм Ди Каприо из "Титаника" выставили на продажу за сумасшедшие деньги

Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Reuters

Костюм персонажа Леонардо Ди Каприо Джека Доусона из фильма "Титаник" будет выставлен на продажу на киноаукционе Propstore. Ожидаемая сумма за лот варьируется от 100 тысяч до 200 тысяч долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Костюм Джека из фильма "Титаник" выставили на продажу

На аукцион выставили костюм Джека из фильма "Титаник". Белая рубашка, черный жилет и вельветовые брюки, которые Леонардо Ди Каприо носил в культовом фильме Джеймса Кэмерона.

Костюмы легендарных героев фильмов выставили на продажу. Фото: Reuters

Костюмы легендарных героев фильмов выставили на продажу. Фото: Reuters

Костюм из "Титаника" является частью лотов предстоящего аукциона Propstore, который пройдет в Лондоне с 9 по 12 ноября. Ожидается, что на нем будет продано 1800 памятных вещей из фильмов, сериалов и ТВ-шоу на общую сумму 13,8 миллиона долларов.

Среди других лотов — голова светящегося C-3PO из фильма "Звездные войны: Новая надежда", которая, по мнению аукционного дома, может быть продана за 1,15 миллиона долларов и стать самым дорогим экспонатом. А также Бэт-костюм Майкла Китона из "Бэтмена" 1989 года, костюм Джонни Деппа из фильма "Пираты Карибского моря: на странных берегах", металлическая перчатка героя "Кошмара на улице Вязов".

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