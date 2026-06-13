Макіяж із ефектом фотошопу: тренд із TikTok, який варто спробувати

Дівчина роблять макіяж. Фото: magnific

Сьогодні в моді максимальна природність — так званий clean makeup. Американський TikTok зараз підкорює новий тренд — макіяж в один шар. Його перевага в тому, що шкіра має ідеально рівний та свіжий вигляд, але на ній взагалі не помітно косметики.

Новини.LIVE з посиланням на б’юті-блогерку в TikTok розібрали цю техніку по поличках.

Як зробити ідеальний макіяж

Щоб косметика лягла ідеально і злилася зі шкірою, обличчя має бути добре зволожене. Блогерка радить спочатку нанести достатню порцію тоніка. І тут є важливий момент: не потрібно чекати, поки він висохне. Прямо по вологому обличчю збризніть фіксатором для макіяжу. За рахунок цього, наступні продукти розтушуються без жодних плям чи ефекту маски.

У цій техніці ми забуваємо про звичний порядок, коли спочатку наноситься тон. Тут усе навпаки. Працюємо точково і тільки там, де це реально потрібно:

Консилер: наносимо лише на ті ділянки, які треба підсвітити — зону під очима, центр підборіддя та серединку лоба.

наносимо лише на ті ділянки, які треба підсвітити — зону під очима, центр підборіддя та серединку лоба. Скульптор: трохи додаємо під вилиці, по боках носа та на верхню лінію лоба біля волосся, щоб додати обличчю правильних тіней.

трохи додаємо під вилиці, по боках носа та на верхню лінію лоба біля волосся, щоб додати обличчю правильних тіней. Рум'яна: їх варто тушувати трохи вище на вилицях, ближче до очей. Цей фокус візуально підтягує обличчя вгору, створюючи легкий ліфтинг-ефект.

їх варто тушувати трохи вище на вилицях, ближче до очей. Цей фокус візуально підтягує обличчя вгору, створюючи легкий ліфтинг-ефект. Хайлайтер: капаємо на виступаючі точки — верхню частину вилиць, кінчик носа та над губою.

А ось тепер черга за тональним кремом. Його ми наносимо в останню чергу і тільки на ті місця, які залишилися порожніми. Коли ви все це акуратно розтушуєте, на обличчі вийде всього один тоненький шар косметики. Шкіра дихає, тон рівний, а макіяж має бездоганний вигляд навіть при близькому розборі в дзеркалі чи на фото без фільтрів.

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Якщо є сильні запалення чи висипання, то у блогерки є на цей випадок дуже милий лайфхак: вона просто перетворює їх на акуратні фальш-родимки за допомогою олівця.

Цей макіяж став популярним не просто так. Він ідеально підходить для щоденного життя — хоч на роботу, хоч на каву з подругами, хоч на зйомку.

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