Макіяж із ефектом фотошопу: тренд із TikTok, який варто спробувати

Легкий макіяж на щодень, який став популярним у TikTok
Сьогодні в моді максимальна природність — так званий clean makeup. Американський TikTok зараз підкорює новий тренд — макіяж в один шар. Його перевага в тому, що шкіра має ідеально рівний та свіжий вигляд, але на ній взагалі не помітно косметики.
Новини.LIVE з посиланням на б’юті-блогерку в TikTok розібрали цю техніку по поличках.
Як зробити ідеальний макіяж
Щоб косметика лягла ідеально і злилася зі шкірою, обличчя має бути добре зволожене. Блогерка радить спочатку нанести достатню порцію тоніка. І тут є важливий момент: не потрібно чекати, поки він висохне. Прямо по вологому обличчю збризніть фіксатором для макіяжу. За рахунок цього, наступні продукти розтушуються без жодних плям чи ефекту маски.
У цій техніці ми забуваємо про звичний порядок, коли спочатку наноситься тон. Тут усе навпаки. Працюємо точково і тільки там, де це реально потрібно:
- Консилер: наносимо лише на ті ділянки, які треба підсвітити — зону під очима, центр підборіддя та серединку лоба.
- Скульптор: трохи додаємо під вилиці, по боках носа та на верхню лінію лоба біля волосся, щоб додати обличчю правильних тіней.
- Рум'яна: їх варто тушувати трохи вище на вилицях, ближче до очей. Цей фокус візуально підтягує обличчя вгору, створюючи легкий ліфтинг-ефект.
- Хайлайтер: капаємо на виступаючі точки — верхню частину вилиць, кінчик носа та над губою.
А ось тепер черга за тональним кремом. Його ми наносимо в останню чергу і тільки на ті місця, які залишилися порожніми. Коли ви все це акуратно розтушуєте, на обличчі вийде всього один тоненький шар косметики. Шкіра дихає, тон рівний, а макіяж має бездоганний вигляд навіть при близькому розборі в дзеркалі чи на фото без фільтрів.
Якщо є сильні запалення чи висипання, то у блогерки є на цей випадок дуже милий лайфхак: вона просто перетворює їх на акуратні фальш-родимки за допомогою олівця.
Цей макіяж став популярним не просто так. Він ідеально підходить для щоденного життя — хоч на роботу, хоч на каву з подругами, хоч на зйомку.
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