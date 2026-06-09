Бездоганні червоні губи за 5 хвилин: повторюємо образ Тіни Кароль

Тіна Кароль. Фото: Instagram/tina_karol

Червона помада вже давно стала справжньою фішкою Тіни Кароль. Її макіяж завжди приковує погляди: ідеально рівні лінії, глибокий колір і неймовірна стійкість, яка тримається весь вечір.

Новини.LIVE з посиланням на видання ELLE розібралися, як зірці вдається досягати такого результату, і виявилося, що вся магія криється у простій техніці та правильній підготовці.

Якщо ви теж хочете приміряти цей розкішний образ, ось кілька дієвих порад, як зробити губи бездоганними.

Як повторити культовий макіяж губ Тіни Кароль

Секрет стійкості будь-якої помади — це доглянута шкіра. Насамперед губи треба добре зволожити бальзамом. Коли він убереться, нанесіть краплю тонального крему або консилера і зовсім трохи припудріть. Це допоможе сховати природний пігмент, вирівняти текстуру і створити чисту базу, на якій червоний колір буде мати максимально яскравий вигляд.

Маленька хитрість для об'єму: якщо хочеться зробити губи візуально пухкішими, додайте дрібку хайлайтера на ямочку над верхньою губою (так звану "арку Купідона"). Це додасть гарного рельєфу, хоча цей крок не є обов'язковим.

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Малювати губи одразу помадою — ризикована ідея. Тут не обійтися без гостро заточеного олівця в тон. Спочатку акуратно обведіть губи по їхній природній формі, а потім повністю заштрихуйте всю поверхню. Олівець працює як надійна кольорова підкладка: навіть якщо помада почне стиратися, макіяж усе одно буде мати охайний вигляд.

Лайфхак для ідеальної лінії: коли фарбуєте верхню губу, злегка закиньте голову назад. Так контур видно набагато краще.

Також Тіна Кароль зазвичай обирає саме матові текстури, які мають дорогий вигляд. Спосіб нанесення залежить від ефекту, якого ви прагнете:

Пензликом — якщо потрібен щільний, насичений колір і графічні лінії для вечірнього виходу.

Прямо з тюбика (стіка) — для невимушеного та природного покриття на щодень.

Таким чином, всього кілька хвилин терпіння, правильна послідовність і голлівудський макіяж готовий.

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