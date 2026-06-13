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Главная Гламур Легкий макияж на каждый день, ставший популярным в TikTok

Легкий макияж на каждый день, ставший популярным в TikTok

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 15:35
Макияж с эффектом фотошопа: тренд из TikTok, который стоит попробовать
Девушка делает макияж. Фото: magnific

Сегодня в моде максимальная естественность — так называемый clean makeup. Американский TikTok сейчас завоевывает новый тренд — макияж в один слой. Его преимущество в том, что кожа выглядит идеально ровной и свежей, но на ней вообще не видно косметики.

Новини.LIVE со ссылкой на бьюти-блогера в TikTok разобрали эту технику по полочкам.

Как сделать идеальный макияж

Чтобы косметика легла идеально и слилась с кожей, лицо должно быть хорошо увлажнено. Блогер советует сначала нанести достаточное количество тоника. И здесь есть важный момент: не нужно ждать, пока он высохнет. Прямо на влажное лицо распылите фиксатор для макияжа. Благодаря этому последующие продукты растушуются без пятен и эффекта маски.

В этой технике мы забываем о привычном порядке, когда сначала наносится тон. Здесь все наоборот. Работаем точечно и только там, где это реально нужно:

  • Консилер: наносим только на те участки, которые нужно подсветить — зону под глазами, центр подбородка и середину лба.
  • Скульптор: немного добавляем под скулы, по бокам носа и на верхнюю линию лба у волос, чтобы придать лицу правильные тени.
  • Румяна: их стоит растушевывать чуть выше на скулах, ближе к глазам. Этот фокус визуально подтягивает лицо вверх, создавая легкий лифтинг-эффект.
  • Хайлайтер: наносим на выступающие точки — верхнюю часть скул, кончик носа и над губой.

А вот теперь очередь за тональным кремом. Его мы наносим в последнюю очередь и только на те места, которые остались пустыми. Когда вы все это аккуратно растушуете, на лице получится всего один тонкий слой косметики. Кожа дышит, тон ровный, а макияж выглядит безупречно даже при близком рассмотрении в зеркале или на фото без фильтров.

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Если есть сильные воспаления или высыпания, то у блогера есть на этот случай очень милый лайфхак: она просто превращает их в аккуратные фальшивые родинки с помощью карандаша.

Этот макияж стал популярным не просто так. Он идеально подходит для повседневной жизни — будь то на работу, на кофе с подругами или на съемку.

Ранее мы писали о том, как сделать такие же губы, как у певицы Тины Кароль, с помощью правильного подхода к макияжу. Красный цвет губ стал визитной карточкой звезды.

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макияж тренды инструкция по макияжу
Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
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