Нова техніка фарбування, яку радять стилісти: робить волосся об’ємнішим

Фарбування волосся. Фото: magnific

У сезоні 2026 року в колористиці спостерігається відмова від складних багатошарових фарбувань на користь графічних та контрастних рішень. Одним із головних трендів стає техніка Peekaboo highlights — спосіб фарбування, що дозволяє змінити візуальне сприйняття зачіски, залишаючи недоторканою верхню масу волосся.

Про цю техніку детальніше розповість Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

Нова техніка фарбування волосся

Назва Peekaboo повністю пояснює суть методу. Освітлені або яскраві пасма розташовуються у нижніх шарах волосся, під природною базою. Колір стає помітним лише під час руху, при зміні укладання або в зібраних зачісках.

Ключова відмінність від балаяжу чи класичного мелірування — відсутність прагнення до м’яких переходів. Тут вітається чіткий, графічний контраст. Особливий акцент робиться на зоні біля обличчя, щоб візуально підсвітити риси обличчя.

Peekaboo. Кадр з відео

Поєднання зі стрижками

Стилісти відзначають, що Peekaboo ефективно працює з проблемою браку об’єму. Світлі акценти всередині маси волосся створюють ефект багатовимірності: волосся має щільніший і текстурніший вигляд.

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Найкраще техніку демонструють стрижки з рівним зрізом, зокрема боб. Чітка лінія стрижки зберігає максимальну масу волосся по довжині, а приховані пасма додають "родзинки". Крім того, така схема фарбування дозволяє рідше відвідувати салон: верхній шар власного волосся робить процес відростання коренів менш помітним.

Приховане фарбування в моді. Кадр з відео

Рекомендації щодо догляду

Зміна кольору навіть частини пасом потребує корекції домашнього догляду, оскільки освітлені ділянки стають більш вразливими до втрати вологи.

Варто мінімізувати використання гарячих інструментів, зокрема, фену. При неможливості повної відмови — обов’язкове застосування професійного термозахисту.

Не варто забувати про зволоження. Пріоритет слід віддавати засобам із відновлювальними компонентами: маскам та незмивним кондиціонерам, які здатні утримувати вологу в кутикулі волосся.

Ще фахівці радять мінімізувати тертя волосся під час сну. Використання шовкових наволочок або фіксація волосся у вільні зачіски допомагає уникнути ламкості в зоні освітлених пасом.

Peekaboo highlights залишається оптимальним вибором для тих, хто прагне інтегрувати креативні елементи в образ, зберігаючи при цьому якість природного волосся та практичність у щоденному догляді.

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