Що робити, якщо окуляри залишають відбитки на носі: корисний лайфхак

Дівчина в сонцезахисних окулярах. Фото: magnific

У теплу пору року сонцезахисні окуляри стають незамінним аксесуаром. Проте є одна проблема, знайома багатьом жінкам: через кілька годин носіння окулярів на переніссі залишаються помітні сліди, а тональний крем у цих місцях стирається. Особливо прикро, коли макіяж був акуратним від самого ранку, а вже після першої прогулянки доводиться виправляти зіпсовані ділянки.

Новини.LIVE з посиланням на Myself розповість, що з цим робити.

Насправді все доволі просто. Багато хто наносить косметику і майже одразу вдягає окуляри. У цей момент тональна основа, консилер та інші засоби ще не встигли остаточно закріпитися на шкірі. Через тиск оправи косметика починає зміщуватися, а на носі залишаються характерні відбитки. Щоб цього не сталося, достатньо додати до звичної б'юті-рутини один додатковий крок.

Як уникнути слідів від сонцезахисних окулярів

Після завершення макіяжу нанесіть трохи розсипчастої пудри на ділянки, де окуляри торкаються шкіри. Не поспішайте одразу прибирати її. Дайте косметиці кілька хвилин, щоб зафіксуватися. За цей час пудра також поглине надлишок себуму, який часто стає причиною того, що тональна основа починає "ковзати".

Потім залишки пудри можна легко змахнути пензлем або акуратно розподілити по шкірі. Є ще одна маленька хитрість, про яку часто забувають. Легкий шар пудри можна нанести й на носоупори окулярів. Саме вони створюють найбільше тертя під час носіння.

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У результаті тональний крем залишається на місці значно довше, а на переніссі не з'являються помітні смуги та прогалини. Найкраще цей спосіб показує себе на жирній та комбінованій шкірі, адже допомагає контролювати блиск протягом дня. Власницям сухої шкіри варто використовувати мінімум пудри, щоб не підкреслити сухість і не перевантажити макіяж зайвими шарами.

Метод займає буквально кілька хвилин, зате дозволяє значно довше зберігати охайний вигляд макіяжу навіть у найсонячніші дні.

Раніше ми писали про трендові оправи окулярів, що до всього іншого дарують ефект омолодження. Такий фактор обов'язково мають оцінити жінки у віці.

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