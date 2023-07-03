Леонардо Ді Капріо помітили в приватному аеропорту з привабливою незнайомкою: фото

Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: Google

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо продовжує активно проводити свою літню відпустку. Оскароносна зірка повернувся з Європи до США. Однак, на приватному летовищі Леонардо помітили в компанії привабливої незнайомки.

Про це пише видання Page Six.

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Папараці помітили Ді Капріо на летовищі елітного містечка Гемптонс, який розташований неподалік від Нью-Йорку. 48-річний актор прибув на гелікоптері з таємничою жінкою та членами своєї команди.

Для подорожі Леонардо обрав повсякденний стиль: білу футболку, шорти, кросівки, бейсболку та сонцезахисні окуляри.

Леонардо Ді Капріо. Фото: Page Six

Симпатична компаньонка Леонардо обрала укорочені брюки і туфлі на підборах у поєднанні зі шкіряною курткою-бомбером. Вона також прикрила обличчя бейсболкою та сонцезахисними окулярами.

Після приземлення на околиці Нью-Йорку охорона допомогла двом зірковим пасажирам завантажити свій багаж у чорний позашляховик, перш ніж вони поїхали в напрямку Гемптону.

Невідома супутниця Леонардо Ді Капріо. Фото: Page Six

Леонардо Ді Капріо з невідомою супутницею. Фото: Page Six

Леонардо Ді Капріо з невідомою супутницею. Фото: Page Six

Нагадаємо, раніше ми писали, що Леонардо Ді Капріо звинуватили в лицемірстві. Також ми розповідали, що з'явилися перші кадри нового трилеру "Вбивці місячної квітки" режисера Мартіна Скорсезе з Ді Капріо та Робертом Де Ніро в головних ролях.