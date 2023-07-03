Леонардо Ді Капріо помітили в приватному аеропорту з привабливою незнайомкою: фото
Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо продовжує активно проводити свою літню відпустку. Оскароносна зірка повернувся з Європи до США. Однак, на приватному летовищі Леонардо помітили в компанії привабливої незнайомки.
Про це пише видання Page Six.
Леонардо з новою красунею
Папараці помітили Ді Капріо на летовищі елітного містечка Гемптонс, який розташований неподалік від Нью-Йорку. 48-річний актор прибув на гелікоптері з таємничою жінкою та членами своєї команди.
Для подорожі Леонардо обрав повсякденний стиль: білу футболку, шорти, кросівки, бейсболку та сонцезахисні окуляри.
Симпатична компаньонка Леонардо обрала укорочені брюки і туфлі на підборах у поєднанні зі шкіряною курткою-бомбером. Вона також прикрила обличчя бейсболкою та сонцезахисними окулярами.
Після приземлення на околиці Нью-Йорку охорона допомогла двом зірковим пасажирам завантажити свій багаж у чорний позашляховик, перш ніж вони поїхали в напрямку Гемптону.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Леонардо Ді Капріо звинуватили в лицемірстві. Також ми розповідали, що з'явилися перші кадри нового трилеру "Вбивці місячної квітки" режисера Мартіна Скорсезе з Ді Капріо та Робертом Де Ніро в головних ролях.