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Леонардо Ді Капріо звинуватили в лицемірстві: деталі скандалу

2 червня 2023 09:47
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Леонардо Ді Капріо звинуватили в лицемірстві – актор прилетів до приватного аеропорту
Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо під час розповіді про сенс фільму "Не дивіться вгору". Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий американський актор та зірка Голлівуду Леонардо Ді Капріо став жертвою звинувачень в лицемірстві. Справа в тому, що голлівудського актора побачили у приватному аеропорті, коли він вилітав з курорту Порто–Черво, який знаходиться в Сардинії.

Відповідну фотографію розмістили на сторінці "leonardodicapriofanclubldc" в соціальній мережі Instagram.

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Відомо, що голлівудський актор та зірка багатьох кінострічок, який є активним діячем у боротьбі з кліматичними змінами, сів у літак в приватному аеропорту Ольбії. До слова, в цього аеропорта є свій термінал, де злітають та здійснюють посадку приватні повітряні судна.

Варто зазначити, що останнім часом Леонардо Ді Капріо подорожував між Америкою та Лондоном, Міланом і Парижем. За останні місяці американський актор подолав відстань у понад 12 тисяч миль.

Леонардо Ди Каприо
Актор Леонардо Ді Капріо на Каннському кінофестивалі у Франції. Фото: instagram.com/p/CqoI_wPsmLJ/

Цього разу актор Голлівуду обрав для польоту досить простий образ, в якому йому було комфортно. Так, актор одягнув футболку чорного кольору, сині джинси та білі кросівки. Свій образ він доповнив кепкою сірого кольору та сонцезахисними окулярами.

Слід підкреслити, що не так давно американського актора засудили за те, що він пересувається приватними літаками, які споживають велику кількість бензину. Більш того, у 2016 році Леонардо Ді Капріо висміяли за те, що він подолав вісім тисяч миль приватнім літаком з Європи до Нью–Йорка, щоб отримати нагороду за свою екологічну активність.

Нагадаємо, ми писали про те, які відносини має голлівудський актор Леонардо Ді Капріо зі своєю мамою.

Раніше ми розповідали про те, що американський актор Леонардо Ді Капріо відреагував на чутки про роман з відомою ведучою.

Також ми повідомляли про те, що відомий актор Леонардо Ді Капріо розлучився з молодою моделлю через чотири роки стосунків.

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