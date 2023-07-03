Леонардо Ди Каприо заметили в частном аэропорту с привлекательной незнакомкой: фото

Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Google

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо продолжает активно проводить свой летний отпуск. Оскароносная звезда вернулся из Европы в США. Однако, на частном аэродроме Леонардо заметили в компании привлекательной незнакомки.

Об этом пишет издание Page Six.

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Папарацци заметили Ди Каприо на аэродроме элитного городка Хэмптонс, расположенном неподалеку от Нью-Йорка. 48-летний актер прибыл на вертолете с таинственной женщиной и членами своей команды.

Для путешествия Леонардо выбрал обычный стиль: белую футболку, шорты, кроссовки, бейсболку и солнцезащитные очки.

Леонардо Ди Каприо. Фото: Page Six

Симпатичная компаньонка Леонардо выбрала укороченные брюки и туфли на каблуке в сочетании с кожаной курткой-бомбером. Она также прикрыла лицо бейсболкой и очками.

После приземления на окраине Нью-Йорка охрана помогла двоим звездным пассажирам загрузить свой багаж в черный внедорожник, прежде чем они уехали в направлении Хэмптона.

Неизвестная спутница Леонардо Ди Каприо. Фото: Page Six

Леонардо Ди Каприо с неизвестной спутницей. Фото: Page Six

Леонардо Ди Каприо с неизвестной спутницей. Фото: Page Six

Напомним, ранее мы писали, что Леонардо Ди Каприо обвинили в лицемерии. Также мы рассказывали, что появились первые кадры нового триллера "Убийцы лунного цветка" режиссера Мартина Скорсезе с Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях.