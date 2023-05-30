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Леонардо Ди Каприо отдохнул на яхте в компании длинногой модели

30 мая 2023 15:39
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Леонардо Ди Каприо отдохнул на яхте у компании длинногой модели
Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Леонардо Ди Каприо наслаждается отдыхом в Европе. Звезда после Каннского кинофестиваля отправилась на Сардинию.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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В последнее время Ди Каприо все чаще приписывают отношения с моделью Джиджи Хадид. Пару заметили несколько раз во время походов в ресторан и на вечеринки.

Модель воспитывает дочь Кайю от певца Зейна Малика, с которым встречалась 6 лет.

"Джиджи и Лео отдыхают вместе, когда им позволяет рабочий график. Они наслаждают компанией друг друга. Мама и сестра Джиджи уверены в правильности ее решений, поддерживают ее. Но для нее приоритетом является дочь. Девочка всегда прежде всего", — говорит источник из окружения модели.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ранее Ди Каприо встречался с моделью Камиллой Марроне. Девушка начала встречаться с Ди Каприо в 2018 году. Ей было 20, а ему — 43.

По словам инсайдеров, пара до сих пор видится, так как вместе приглядывают за собакой, которую завели еще во время лоудауна. За месяц до дня рождения Камиллы пара разошлась. Именно поэтому за актером последовала слава, будто он встречается с девушкой пока ей не исполнилось 25 лет.

Напомним, голливудского актера Леонардо Ди Каприо заметили в одном из ночных клубов Нью-Йорка в компании ведущей популярного в Великобритании реалити-шоу "Остров любви" Маей Джаммой. Таблоиды утверждают, что между кинозвездой и 28-летней шоувумен роман. Но актер опроверг эту информацию.

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