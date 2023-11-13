Леонардо Ди Каприо отметил 49-й день рождения в компании Леди Гаги и Snoop Dogg
Леонардо Ди Каприо устроил вечеринку по случаю 49-го дня рождения. Актер собрал звездных друзей на закрытом мероприятии.
Об этом пишет Daily Mail.
Звездный десант на дне рождения Ди Каприо
Ким Кардашьян была среди знаменитостей, посетивших день рождения звезды "Титаника" в частной резиденции в Беверли-Хиллз. 43-летняя звезда была замечена на выходе с вечеринки в черном наряде без рукавов.
Леонардо удалось избежать фотосъемки. Но, по словам инсайдеров, его новая девушка Виттория Черетти не расставалась с ним весь вечер: "они были ласковы и целовались всю ночь".
Среди других знаменитостей на вечеринке были звезды House of Gucci Леди Гага и Сальма Хаек. Оливия Уайлд, Бейонсе с мужем Джей-Зи, Кейт Бекинсейл, Рита Ора, Зои Салдана и Снуп Догг.
На праздновании Ди Каприо даже "подняли и носили по комнате", пишет People. По данным издания, Лео и его друзья-звезды весело проводили время до 4:00 утра.
За пределами вечеринки была довольно неудобная сцена, когда бывшей любимой актера Виктории Ламас было отказано во входе на событие, где был "строго соблюден" список VIP-гостей.
Ранее в этом месяце сообщалось, что Лео не может жить без новой возлюбленной Виттории Черетти, которой в июне исполнится 26 лет. Инсайдеры утверждают, что теперь он встречается исключительно с ней, поскольку она обладает "всеми качествами, которые он ищет в партнерше".
Ди Каприо, который имеет репутацию только знакомства с женщинами до 25 лет, и итальянскую красавицу впервые видели в августе в Санта-Барбаре, Калифорния. Затем пару снова заметили вместе в начале сентября, они танцевали и целовались на Ибице.
Ранее экс-подружка Ди Каприо прошлась по подиуму с его невестой на показе Chanel.
Напомним, легендарный костюм Ди Каприо из "Титаника" выставили на продажу за сумасшедшие деньги.
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