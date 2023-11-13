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Леонардо Ди Каприо отметил 49-й день рождения в компании Леди Гаги и Snoop Dogg

13 ноября 2023 11:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Леонардо Ди Каприо отметил 49-й день рождения в компании Леди Гаги и Snoop Dogg
Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Леонардо Ди Каприо устроил вечеринку по случаю 49-го дня рождения. Актер собрал звездных друзей на закрытом мероприятии.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ким Кардашьян была среди знаменитостей, посетивших день рождения звезды "Титаника" в частной резиденции в Беверли-Хиллз. 43-летняя звезда была замечена на выходе с вечеринки в черном наряде без рукавов.

Леонардо удалось избежать фотосъемки. Но, по словам инсайдеров, его новая девушка Виттория Черетти не расставалась с ним весь вечер: "они были ласковы и целовались всю ночь".

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: BACKGRID
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: BACKGRID

 

Певица Леди Гага. Фото: BACKGRID
Певица Леди Гага. Фото: BACKGRID

 

Актриса Сальма Гайек. Фото: BACKGRID
Актриса Сальма Гайек. Фото: BACKGRID

 

Актриса Кейт Бекинсейл. Фото: BACKGRID
Актриса Кейт Бекинсейл. Фото: BACKGRID

 

Актриса Зои Солдана. Фото: BACKGRID
Актриса Зои Солдана. Фото: BACKGRID

 

Актриса Оливия Уайлд. Фото: BACKGRID

 

Рэпер Snoop Dogg. Фото: BACKGRID
Рэпер Snoop Dogg. Фото: BACKGRID

Среди других знаменитостей на вечеринке были звезды House of Gucci Леди Гага и Сальма Хаек. Оливия Уайлд, Бейонсе с мужем Джей-Зи, Кейт Бекинсейл, Рита Ора, Зои Салдана и Снуп Догг.

На праздновании Ди Каприо даже "подняли и носили по комнате", пишет People. По данным издания, Лео и его друзья-звезды весело проводили время до 4:00 утра.

 

Экс-невеста актера Виктория Ламас. Фото: BACKGRID

За пределами вечеринки была довольно неудобная сцена, когда бывшей любимой актера Виктории Ламас было отказано во входе на событие, где был "строго соблюден" список VIP-гостей.

Ранее в этом месяце сообщалось, что Лео не может жить без новой возлюбленной Виттории Черетти, которой в июне исполнится 26 лет. Инсайдеры утверждают, что теперь он встречается исключительно с ней, поскольку она обладает "всеми качествами, которые он ищет в партнерше".

Ди Каприо, который имеет репутацию только знакомства с женщинами до 25 лет, и итальянскую красавицу впервые видели в августе в Санта-Барбаре, Калифорния. Затем пару снова заметили вместе в начале сентября, они танцевали и целовались на Ибице.

Ранее экс-подружка Ди Каприо прошлась по подиуму с его невестой на показе Chanel.

Напомним, легендарный костюм Ди Каприо из "Титаника" выставили на продажу за сумасшедшие деньги.

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