Леонардо Ди Каприо обвинили в лицемерии – актер прилетел в частный аэропорт

Леонардо Ди Каприо обвинили в лицемерии: детали скандала
Известный американский актер и звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо стал жертвой обвинений в лицемерии. Дело в том, что голливудского актера увидели в частном аэропорту, когда он вылетал из курорта Порто–Черво, который находится в Сардинии.
Соответствующую фотографию разместили на странице "leonardodicapriofanclubldc" в социальной сети Instagram.
Известно, что голливудский актер и звезда многих кинолент, который является активным деятелем в борьбе с климатическими изменениями, сел в самолет в частном аэропорту Ольбии. К слову, у этого аэропорта есть свой терминал, где взлетают и совершают посадку частные воздушные суда.
Следует отметить, что в последнее время Леонардо Ди Каприо путешествовал между Америкой и Лондоном, Миланом и Парижем. За последние месяцы американский актер преодолел расстояние в более 12 тысяч миль.
В этот раз актер Голливуда выбрал для полета достаточно простой образ, в котором ему было комфортно. Так, актер надел футболку черного цвета, синие джинсы и белые кроссовки. Свой образ он дополнил кепкой серого цвета и солнцезащитными очками.
Следует подчеркнуть, что недавно американского актера осудили за то, что он передвигается частными самолетами, потребляющими большое количество бензина. Более того, в 2016 году Леонардо Ди Каприо высмеяли за то, что он преодолел восемь тысяч миль частным самолетом из Европы в Нью–Йорк, чтобы получить награду за свою экологическую активность.
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