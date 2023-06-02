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Леонардо Ди Каприо обвинили в лицемерии: детали скандала

2 июня 2023 09:47
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Леонардо Ди Каприо обвинили в лицемерии – актер прилетел в частный аэропорт
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо во время рассказа о смысле фильма "Не смотрите наверх". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный американский актер и звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо стал жертвой обвинений в лицемерии. Дело в том, что голливудского актера увидели в частном аэропорту, когда он вылетал из курорта Порто–Черво, который находится в Сардинии.

Соответствующую фотографию разместили на странице "leonardodicapriofanclubldc" в социальной сети Instagram.

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Известно, что голливудский актер и звезда многих кинолент, который является активным деятелем в борьбе с климатическими изменениями, сел в самолет в частном аэропорту Ольбии. К слову, у этого аэропорта есть свой терминал, где взлетают и совершают посадку частные воздушные суда.

Следует отметить, что в последнее время Леонардо Ди Каприо путешествовал между Америкой и Лондоном, Миланом и Парижем. За последние месяцы американский актер преодолел расстояние в более 12 тысяч миль.

Леонардо Ди Каприо
Актер Леонардо Ди Каприо на Каннском кинофестивале во Франции. Фото: instagram.com/p/CqoI_wPsmLJ/

В этот раз актер Голливуда выбрал для полета достаточно простой образ, в котором ему было комфортно. Так, актер надел футболку черного цвета, синие джинсы и белые кроссовки. Свой образ он дополнил кепкой серого цвета и солнцезащитными очками.

Следует подчеркнуть, что недавно американского актера осудили за то, что он передвигается частными самолетами, потребляющими большое количество бензина. Более того, в 2016 году Леонардо Ди Каприо высмеяли за то, что он преодолел восемь тысяч миль частным самолетом из Европы в Нью–Йорк, чтобы получить награду за свою экологическую активность.

Напомним, мы писали о том, какие отношения имеет голливудский актер Леонардо Ди Каприо со своей матерью.

Ранее мы рассказывали о том, что американский актер Леонардо Ди Каприо отреагировал на слухи о романе с известной ведущей.

Также мы сообщали о том, что известный актер Леонардо Ди Каприо расстался с молодой моделью четыре года спустя.

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