Леся Нікітюк поділилася простим рецептом сезонного сніданку
Стартував сезон зелених овочів та фруктів. Телеведуча Леся Нікітюк знає багато простих рецептів з цими інгредієнтами. Для приготування сніданку за інструкцією шоувумен знадобляться небагато продуктів.
Про це йдеться на сайті "Нового каналу", на якому вже багато років працює Леся.
Сніданок від Нікітюк
Для приготування страви знадобиться небагато часу і наступні інгредієнти:
- молода капуста — 1/4 шт
- морква — 1/2 шт
- борошно — 1 столова ложка
- яйця — 2 шт
- олія
- сіль, перець, свіжа зелень за бажанням.
Наріжте дрібно капусту і натріть на крупну тертку моркву. Перемішайте. Додайте в овочеву суміш трішки борошна, солі та перцю за смаком. На розігріту та змащену олією сковорідку ложкою викладіть суміш у вигляді оладки. Зверху на кожен такий "млинець" розбийте по яйцю. При подачі страви, за бажанням, прикрасьте її свіжою зеленню.
Що вживає Нікітюк
Раціон шоувумен визначений вже давно, незалежно від пори року та настрою. Його Леся намагається дотримуватися без збоїв.
"Їм багато круп, рибу, птицю, обов’язково салати! Двічі-тричі на день. Свинину, телятину, баранину не вживаю вже вісім років. Хліб — на свята. Тренування маю через день. Не будете їсти — не схуднете. Ба більше, ще й наберете, і коси випадуть", — підсумувала Нікітюк.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Леся Нікітюк вперше за 35 років життя доторкнулась до екзотичної тварини. Також ми розповідали, як Нікітюк потрапила під обстріл у відрядженні.