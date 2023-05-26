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Леся Нікітюк поділилася простим рецептом сезонного сніданку

26 травня 2023 06:26
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Леся Нікітюк поділилася простим рецептом сезонного сніданку
Шоувумен Леся Нікітюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Стартував сезон зелених овочів та фруктів. Телеведуча Леся Нікітюк знає багато простих  рецептів з цими інгредієнтами. Для приготування сніданку за інструкцією шоувумен знадобляться небагато продуктів. 

Про це йдеться на сайті "Нового каналу", на якому вже багато років працює Леся.

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Для приготування страви знадобиться небагато часу і наступні інгредієнти:

  • молода капуста — 1/4 шт
  • морква — 1/2 шт
  • борошно — 1 столова ложка
  • яйця — 2 шт 
  • олія
  • сіль, перець, свіжа зелень за бажанням.

Наріжте дрібно капусту і натріть на крупну тертку моркву. Перемішайте. Додайте в овочеву суміш трішки борошна, солі та перцю за смаком. На розігріту та змащену олією сковорідку ложкою викладіть суміш у вигляді оладки. Зверху на кожен такий "млинець" розбийте по яйцю. При подачі страви, за бажанням, прикрасьте її свіжою зеленню.

Приблизний вигляд сніданку від Лесі Нікітюк. Фото: google.com

Що вживає Нікітюк

Раціон шоувумен визначений вже давно, незалежно від пори року та настрою. Його Леся намагається дотримуватися без збоїв. 

"Їм багато круп, рибу, птицю, обов’язково салати! Двічі-тричі на день. Свинину, телятину, баранину не вживаю вже вісім років. Хліб — на свята. Тренування маю через день. Не будете їсти — не схуднете. Ба більше, ще й наберете, і коси випадуть", — підсумувала Нікітюк. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Леся Нікітюк вперше за 35 років життя доторкнулась до екзотичної тварини. Також ми розповідали, як Нікітюк потрапила під обстріл у відрядженні.

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