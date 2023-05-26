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Леся Никитюк поделилась простым рецептом сезонного завтрака

26 мая 2023 06:26
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Леся Никитюк поделилась простым рецептом сезонного завтрака
Шоувумен Леся Никитюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Стартовал сезон зеленых овощей и фруктов. Телеведущая Леся Никитюк знает множество простых рецептов с этими ингредиентами. Для приготовления завтрака по инструкции шоувумен понадобится немного продуктов.

Об этом говорится на сайте "Нового канала", на котором уже много лет работает Леся.

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Завтрак от Никитюк

Для приготовления блюда потребуется немного времени и следующие ингредиенты:

  • молодая капуста — 1/4 шт.
  • морковь — 1/2 шт.
  • мука — 1 столовая ложка
  • яйца — 2 шт.
  • масло
  • соль, перец, свежая зелень по желанию

Нарежьте мелко капусту и натрите на крупную терку морковь. Перемешайте. Добавьте в овощную смесь немного муки, соли и перца по вкусу. На разогретую смазанную маслом сковороду ложкой выложите смесь в виде оладьев. Сверху на каждый такой блинчик разбейте по яйцу. При подаче блюда, по желанию, украсьте его свежей зеленью.

Приблизительный вид завтрака от Леси Никитюк. Фото: google.com

Что ест Никитюк

Рацион шоувумен определен уже давно, независимо от времени года и настроения. Его Леся пытается соблюдать без сбоев.

"Ем много круп, рыбу, птицу, обязательно салаты! Два-три раза в день. Свинину, телятину, баранину не употребляю уже восемь лет. Хлеб — на праздники. Тренировки есть через день. Не будете есть — не похудеете. Более того, еще и наберете, и косы выпадут", — подытожила Никитюк.

Напомним, ранее мы писали, что Леся Никитюк впервые за 35 лет жизни прикоснулась к экзотическому животному. Также мы рассказывали, как Никитюк попала под обстрел в командировке.

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