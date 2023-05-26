Леся Никитюк поделилась простым рецептом сезонного завтрака
Стартовал сезон зеленых овощей и фруктов. Телеведущая Леся Никитюк знает множество простых рецептов с этими ингредиентами. Для приготовления завтрака по инструкции шоувумен понадобится немного продуктов.
Об этом говорится на сайте "Нового канала", на котором уже много лет работает Леся.
Завтрак от Никитюк
Для приготовления блюда потребуется немного времени и следующие ингредиенты:
- молодая капуста — 1/4 шт.
- морковь — 1/2 шт.
- мука — 1 столовая ложка
- яйца — 2 шт.
- масло
- соль, перец, свежая зелень по желанию
Нарежьте мелко капусту и натрите на крупную терку морковь. Перемешайте. Добавьте в овощную смесь немного муки, соли и перца по вкусу. На разогретую смазанную маслом сковороду ложкой выложите смесь в виде оладьев. Сверху на каждый такой блинчик разбейте по яйцу. При подаче блюда, по желанию, украсьте его свежей зеленью.
Что ест Никитюк
Рацион шоувумен определен уже давно, независимо от времени года и настроения. Его Леся пытается соблюдать без сбоев.
"Ем много круп, рыбу, птицу, обязательно салаты! Два-три раза в день. Свинину, телятину, баранину не употребляю уже восемь лет. Хлеб — на праздники. Тренировки есть через день. Не будете есть — не похудеете. Более того, еще и наберете, и косы выпадут", — подытожила Никитюк.
Напомним, ранее мы писали, что Леся Никитюк впервые за 35 лет жизни прикоснулась к экзотическому животному. Также мы рассказывали, как Никитюк попала под обстрел в командировке.