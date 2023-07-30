Леся Нікітюк показала, як Барбі розважається вночі

Телеведуча Леся Нікітюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk

У світі продовжується суцільна Барбіманія. Телеведуча Леся Нікітюк та акторка "Жіночого кварталу" Ірина Гатун тішать шанувальників креативними відео, в яких вони перевтілились на дві зовсім різні ляльки. Нікітюк у Барбі, а Гатун в брутальну Пупс. Зірки українського шоу-бізнеса опублікували третю серію свого кумедного серіаліті про ляльок.

Відео доступне у соцмережах Лесі та Ірини.

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Новий епізод про ляльок

За сюжетом, Нікітюк-Барбі та Гатун-Пупс знаходяться в коробках на полиці дитячого магазину. В новій серії після того, як крамниця зачинила свої двері, Леся виходить назовні та починає відриватися на повну. Цілий день вона стояла на ногах, то ж тепер відпочиває на ліжку.

Нікітюк вправно зняла перуку, випила прямо з пляшки ігристе вино, об’їлася піци та заснула. Саме так, на думку телеведучої, проводить час відома Барбі в ночі. До речі, ділитися смаколиками з Пупсом вона не стала.

Відео вже набрало понад 60 тисяч лайків. Перший епізод Барбісеріаліті від Нікітюк та Гатун оцінили 278 тисяч користувачів соцмереж.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи робила Леся Нікітюк пластику грудей. Також ми розповідали, що Нікітюк креативно прокоментувала чутки про її роман з колегою, який втік за кордон.