Нікітюк креативно прокоментувала чутки про її роман з колегою, який втік за кордон

Шоувумен Леся Нікітюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk

Напередодні зірковий блогер Богдан Беспалов, який називає себе "татом пліткарів", повідомив, що до повномасштабної війни в шоувумен Лесі Нікітюк був роман з колегою з телебачення. Він нібито допомагав їй в кар’єрі. Однак на початку повномасштабної війни він нібито виїхав за кордон та розірвав стосунки з Лесею.

У своїх соцмережах Нікітюк записала креативне кумедне відео, на якому вона прокоментувала ці чутки.

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Леся зазначила, що і не коментувала б ці чутки, якби їх не почали публікувати топові сайти країни. Нікітюк розіграла на камеру сцену та показала свої акторські здібності. З білим рушником на голові, в неділю, Леся з драматичними нотками в голосі повідомила, що в неї насправді був роман зі звукорежисером.

"Чи то з телевізійним оператором. Я точно не знаю, в нього був біполярний розлад. І ввечері я лягала спати зі звукорежисером, а прокидалась з оператором. Так ми троє і жили. Заради моєї кар’єри він переспав з ким тільки можна, і не можна. Справжній чоловік. Пропихував мене скрізь, куди тільки міг. Але почалось повномасштабне вторгнення, з першою ранковою сиреною він втік. Забрав мій гаманець, ікони та авокадо", — промовола на камеру Нікітюк.

В кінці відео Леся закликала підписників не вірити чуткам. Водночас Беспалов у своєму Telegram-каналі прокоментував відео Нікітюк: "Це ж геніально. Лесю, "Оскара" (премія "Оскар". — Ред.). Ось у кого потрібно вчитись, Настю". Так він натякнув на співачку NK (Настю Каменських), про яку записав не одне відео з плітками.

Останнім часом все більше знаменитостей негативно коментують діяльність блогера. Беспалов, посилаючись на власні джерела і не розкриваючи їх, зробив публічно чимало гучних заяв, від яких в першу чергу потерпає репутація того чи іншого артиста. Наразі жодний представник українського шоу-бізнесу не подав на нього до суду за наклеп.

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка Даша Квіткова відреагувала на плітки про себе та зізналась, чи зраджувала шоумену Нікіті Добриніну у шлюб. Також ми розповідали, що Леся Нікітюк познайомила фанатів з другом сім'ї, який родом з Індії.