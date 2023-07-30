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Леся Никитюк показала, как Барби развлекается ночью

30 июля 2023 12:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Леся Никитюк показала, как Барби развлекается ночью
Телеведущая Леся Никитюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В мире продолжается сплошная Барбимания. Телеведущая Леся Никитюк и актриса "Женского квартала" Ирина Гатун радуют поклонников креативными видео, в которых они превратились в две совершенно разные куклы. Никитюк в Барби, а Гатун в брутальную Пупс. Звезды украинского шоу-бизнеса опубликовали третью серию своего забавного сериалити о куклах.

Видео доступно в соцсетях Леси и Ирины.

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По сюжету Никитюк-Барби и Гатун-Пупс находятся в коробках на полке детского магазина. В новой серии после того, как магазин закрыл свои двери, Леся выходит наружу и начинает отрываться по полной. Целый день она стояла на ногах, так что теперь отдыхает на кровати.

Никитюк умело сняла парик, выпила прямо из бутылки игристое вино, объелась пиццы и заснула. Именно так, по мнению телеведущей, проводит время известная Барби ночью. Кстати, делиться вкусностями с Пупсом она не стала.

Видео уже набрало более 60 тысяч лайков. Первый эпизод Барби-сериалити от Никитюк и Гатун оценили 278 тысяч пользователей соцсетей.

Напомним, ранее мы писали, делала ли Леся Никитюк пластику груди. Также мы рассказывали, что Никитюк креативно прокомментировала слухи о ее романе с беглым за границу коллегой.

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