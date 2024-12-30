Леся Нікітюк показалася у ліжку із коханим-військовослужбовцем — фото

Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк час від час все ж таки ділиться із шанувальниками кадрами із молодшим на дев'ять років коханим-воїном. Цього разу знаменитість показалася у ліжку зі своїм обранцем.

Романтичним фото із бойфрендом ведуча поділилася в Instagram.

Читайте також:

Леся Нікітюк показала 28-річного коханого топлес

У stories зірка замилувала знімком, на якому її коханий, військовослужбовець Дмитро Бабчук, солодко спить у ліжку поруч із нею. На фото фани Нікітюк могли розгледіти кремезну статуру та чисельні татуювання воїна.

Поруч із ведучою та її бойфрендом також спав улюбленець зірки, песик Рафік.

"Вони знайшли одне одного", — підписала світлину Леся.

Бойфренд Лесі Нікітюк Дмитро Бабчук. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Раніше актор-військовослужбовець Максим Девізоров різко висловився у бік колишньої дружини.

Також ми писали, що Олександр Терен зізнався, чи жалкує про участь у шоу "Холостяк".