Леся Нікітюк показала, як провела ранок зі своїм коханим — фото

Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк показала ранкову романтику зі своїм коханим, військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Зірка потішила бойфренда смачним сніданком.

Ранковим фото телеведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Знаменитість сфотографувала свого бойфренда під час сніданку. Нікітюк приготувала для обранця омлет із сосисками та овочевий салат.

Бойфренд Лесі Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Зранку у столиці знову лунала повітряна тривога через загрозу ворожого удару, однак телеведуча зізналася, що не переживає за свою безпеку, адже із нею поруч є захисник.

"Сьогодні зранку мені було не страшно", — написала Леся та позначила сторінку Дмитра у соцмережі.

Нагадаємо, раніше Дмитро Бабчук похизувався своїми навичками на військовому полігоні.

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