Леся Нікітюк показала, як провела ранок зі своїм коханим — фото

Леся Нікітюк показала, як проводить ранок із коханим-військовим
Телеведуча Леся Нікітюк показала ранкову романтику зі своїм коханим, військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Зірка потішила бойфренда смачним сніданком.
Ранковим фото телеведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Леся Нікітюк показала нове фото з коханим
Знаменитість сфотографувала свого бойфренда під час сніданку. Нікітюк приготувала для обранця омлет із сосисками та овочевий салат.
Зранку у столиці знову лунала повітряна тривога через загрозу ворожого удару, однак телеведуча зізналася, що не переживає за свою безпеку, адже із нею поруч є захисник.
"Сьогодні зранку мені було не страшно", — написала Леся та позначила сторінку Дмитра у соцмережі.
Нагадаємо, раніше Дмитро Бабчук похизувався своїми навичками на військовому полігоні.
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