Леся Никитюк показалась в постели с любимым-военнослужащим — фото

Леся Никитюк показала, как нежится в постели с любимым-военным
Телеведущая Леся Никитюк время от времени все же делится с поклонниками кадров с младшим на девять лет любимым-воином. На этот раз знаменитость показалась в постели со своим избранником.
Романтическим фото с бойфрендом ведущая поделилась в Instagram.
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В stories звезда восхищала снимком, на котором ее любимый, военнослужащий Дмитрий Бабчук, сладко спит в постели рядом с ней. На фото фаны Никитюк могли разглядеть коренастое телосложение и многочисленные татуировки воина.
Рядом с ведущей и ее бойфрендом также спал любимец звезды, пес Рафик.
"Они нашли друг друга", — подписала фотография Леся.
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