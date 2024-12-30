Леся Никитюк показалась в постели с любимым-военнослужащим — фото

Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк время от времени все же делится с поклонниками кадров с младшим на девять лет любимым-воином. На этот раз знаменитость показалась в постели со своим избранником.

Романтическим фото с бойфрендом ведущая поделилась в Instagram.

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В stories звезда восхищала снимком, на котором ее любимый, военнослужащий Дмитрий Бабчук, сладко спит в постели рядом с ней. На фото фаны Никитюк могли разглядеть коренастое телосложение и многочисленные татуировки воина.

Рядом с ведущей и ее бойфрендом также спал любимец звезды, пес Рафик.

"Они нашли друг друга", — подписала фотография Леся.

Бойфренд Леси Никитюк Дмитрий Бабчук. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ранее актер-военнослужащий Максим Девизоров резко высказался в сторону бывшей жены.

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