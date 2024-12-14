Леся Никитюк показала, как провела утро со своим любимым — фото

Леся Никитюк показала, как проводит утро с возлюбленным-военным
Телеведущая Леся Никитюк показала утреннюю романтику со своим возлюбленным, военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Звезда порадовала бойфренда вкусным завтраком.
Утренным фото телеведущая поделилась на своей странице в Instagram.
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Знаменитость сфотографировала своего бойфренда во время завтрака. Никитюк приготовила для избранника омлет с сосисками и овощной салат.
Утром в столице снова раздавалась воздушная тревога из-за угрозы вражеского удара, однако телеведущая призналась, что не переживает за свою безопасность, ведь рядом с ней есть защитник.
"Сегодня утром мне было не страшно", — написала Леся и обозначила страницу Дмитрия в соцсети.
Напомним, ранее Дмитрий Бабчук похвастался своими навыками на военном полигоне.
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