Леся Нікітюк показала речовий ринок у Хмельницькому: фото
Різке похолодання змусило багатьох українців дістати теплі речі. Багато хто вирушив і по магазинах. Серед них була й телеведуча Леся Нікітюк. Компанію їй склала її мама, пані Катерина.
Відповідні фото та відео з’явились в Instastories шоувумен.
Зірковий шопінг
35-річна телеведуча родом з Хмельницького. Це місто, зокрема, славиться й своїм ринком. Саме туди й вирушила Леся в компанії своєї мами. Мета — подивитися на асортимент одягу та максимально тепло утеплитися. Нікітюк показала підписникам атмосферу відомої локації.
Вибір куртки для мами не обходився без традиційних жартів від Нікітюк. Так, наприклад, одне пальто вони забракували, бо, за словами Лесі, в такому нещодавно з’являлась співачка Настя Каменських (NK).
Привернула увагу зіркової родини й цікава модель куртки, стилізованої під Gucci, але з логотипом на лівій груді Adidas. Ціна — 3800 гривень. Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) попросила Лесю взяти їй таку куртку. На що Нікітюк з гумором зауважила — для 33-річної виконавиці це занадто дорого.
Сама Леся також приміряла деякі моделі одягу, зокрема шорти. Телеведуча згадала дитинство та встала босоніж на картонку. А також спробувала місцеву кухню, ціна та якість якої приємно вразили зірку.
У підсумку, пані Катерина та Леся обрали стилізовану чорно-білу утеплену куртку з капюшоном.
"Гарній жінці — гарна курточка, щоб не змерзла моя Кет", — підписала відео Леся.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Леся Нікітюк вперше звернулася до психотерапевта. Також ми розповідали, навіщо волонтер Сергій Притула подзвонив Нікітюк о другій годині ночі.