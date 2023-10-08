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Леся Нікітюк показала речовий ринок у Хмельницькому: фото

8 жовтня 2023 17:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Леся Нікітюк показала речовий ринок у Хмельницькому: фото
Телеведуча Леся Нікітюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Різке похолодання змусило багатьох українців дістати теплі речі. Багато хто вирушив і по магазинах. Серед них була й телеведуча Леся Нікітюк. Компанію їй склала її мама, пані Катерина. 

Відповідні фото та відео з’явились в Instastories шоувумен. 

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35-річна телеведуча родом з Хмельницького. Це місто, зокрема, славиться й своїм ринком. Саме туди й вирушила Леся в компанії своєї мами. Мета — подивитися на асортимент одягу та максимально тепло утеплитися. Нікітюк показала підписникам атмосферу відомої локації.

Хмельницький речовий ринок. Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

Вибір куртки для мами не обходився без традиційних жартів від Нікітюк. Так, наприклад, одне пальто вони забракували, бо, за словами Лесі, в такому нещодавно з’являлась співачка Настя Каменських (NK).

Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

Привернула увагу зіркової родини й цікава модель куртки, стилізованої під Gucci, але з логотипом на лівій груді Adidas. Ціна — 3800 гривень. Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) попросила Лесю взяти їй таку куртку. На що Нікітюк з гумором зауважила — для 33-річної виконавиці це занадто дорого. 

Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

Сама Леся також приміряла деякі моделі одягу, зокрема шорти. Телеведуча згадала дитинство та встала босоніж на картонку. А також спробувала місцеву кухню, ціна та якість якої приємно вразили зірку. 

Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

У підсумку, пані Катерина та Леся обрали стилізовану чорно-білу утеплену куртку з капюшоном. 

"Гарній жінці — гарна курточка, щоб не змерзла моя Кет", — підписала відео Леся. 

Мама Лесі Нікітюк, пані Катерина. Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше ми писали, що Леся Нікітюк вперше звернулася до психотерапевта. Також ми розповідали, навіщо волонтер Сергій Притула подзвонив Нікітюк о другій годині ночі.

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